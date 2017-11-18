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Захарова прокомментировала поправки о деятельности иностранных СМИ в РФ
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    Захарова прокомментировала поправки о деятельности иностранных СМИ в РФ

    1:22  18 Ноября 2017
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    Захарова прокомментировала поправки о деятельности иностранных СМИ в РФ

    Москва, 18 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг поправок в российское законодательство, касающихся деятельности иностранных СМИ.

    «Если переводить с юридического на бытовой, то все просто: не будут закрывать российские СМИ за рубежом — в России СМИ этих стран будут работать так же, как работали и всегда; если же в отношении отечественных медиа и журналистов будут практиковаться репрессивные методы воздействия, для ответной реакции имеются все необходимые инструмент», — говорится в сообщении Захаровой в Facebook.

    Захарова напомнила, что в пятницу Министерство юстиции РФ опубликовало разъяснения по поправкам в законодательство, затрагивающим деятельность иностранных СМИ в России.

    Дипломат обратила внимание читателей на то, что в пресс-релизе говорится о том, что данная мера является ответным шагом в отношении СМИ тех государств, которые ввели ограничения на деятельность российских СМИ. При этом, никакие российские СМИ, в том числе, с иностранным участием, поправки не затронут.

    Автор: Ирина Новикова
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    #минюст рф #мария захарова #сми
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