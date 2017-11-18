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Песков рассказал о попытках «заминировать» путь следования кортежа Путина в Петербурге
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    Песков рассказал о попытках «заминировать» путь следования кортежа Путина в Петербурге

    0:48  18 Ноября 2017  /обновлено: 0:59  18 Ноября 2017
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    Песков рассказал о попытках «заминировать» путь следования кортежа Путина в Петербурге

    Санкт-Петербург, 18 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о 60 ложных звонках. Анонимы рассказали о 50 взрывных устройствах, заложенных по пути следования президентского кортежа в Петербурге.

    В пятницу Владимир Путин принял участие в Культурном форуме, проходящим в Петербурге. Как сообщил Песков, поступило около 60 звонков. Звонящие сообщили примерно о 50 взрывных устройствах, «которые были заложены в разных объектах, в том числе по пути следования президентского кортежа и объектах рядом с теми местами, которые должен был посетить президент в Санкт-Петербурге».

    При этом Песков добавил, что Служба безопасности старалась делать все, чтобы ее работа не создавала лишнего дискомфорта петербуржцам.

    На данный момент личности телефонных террористов не установлены. По словам пресс-секретаря президента, звонки поступали из-за границы. 

    «Сомнений в том, что рано или поздно будет установлено, сомнений нет. Это телефонные хулиганы, телефонные террористы, как угодно их можно называть. Рано или поздно, конечно, их найдут», — подытожил Песков.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #песков #минирование
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