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Политика
США выразили несогласие с вето РФ по резолюции СБ ООН о продлении миссии СМР
Политика
США глубоко разочарованы тем, что мандат СМР не был продлен — Госдеп
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    США глубоко разочарованы тем, что мандат СМР не был продлен — Госдеп

    0:52  18 Ноября 2017  /обновлено: 1:34  18 Ноября 2017
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    США глубоко разочарованы тем, что мандат СМР не был продлен — Госдеп

    Вашингтон, 18 ноября. США глубоко разочарованы, что мандат миссии Специального механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН по Сирии в Совете Безопасности ООН не был продлен, сообщила журналистам представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

    «Мы глубоко разочарованы, что мандат СМР не был продлен», — заявила Науэрт журналистам на регулярном брифинге.

    США глубоко разочарованы тем, что мандат СМР не был продлен — Госдеп

    Накануне российская сторона заблокировала в Совбезе ООН американский проект резолюции. Позже на голосование вынесли российский проект резолюции, соавторами которого выступили Китай и Боливия. Документ также не получил поддержки. 

    Вечером в пятницу (03.15 мск) Совбезу ООН предстоит голосование по проекту резолюции Японии о кратком продлении сроков работы миссии ООН-ОЗХО, сообщала «Газета.ру».

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #совбезоон #науэрт
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