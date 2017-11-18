Вашингтон, 18 ноября. США глубоко разочарованы, что мандат миссии Специального механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН по Сирии в Совете Безопасности ООН не был продлен, сообщила журналистам представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Мы глубоко разочарованы, что мандат СМР не был продлен», — заявила Науэрт журналистам на регулярном брифинге.

Накануне российская сторона заблокировала в Совбезе ООН американский проект резолюции. Позже на голосование вынесли российский проект резолюции, соавторами которого выступили Китай и Боливия. Документ также не получил поддержки.

Вечером в пятницу (03.15 мск) Совбезу ООН предстоит голосование по проекту резолюции Японии о кратком продлении сроков работы миссии ООН-ОЗХО, сообщала «Газета.ру».