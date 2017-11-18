СМИ раскрыли подробности гибели актера Сергея Салеева

Петербург, 18 ноября. СМИ раскрыли новые подробности смерти 48-летнего российского актера Сергея Салеева. Поклонники артиста узнали о гибели своего кумира только после того, как в соцсетях появились фотографии его осиротевших питомцев.

Тело Салеева нашла в его квартире его девушка. Как сообщает «КП – в Петербурге», 24-летняя Ольга вытащила тело Сергея из ванной, пыталась сделать искусственное дыхание, однако было уже поздно. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть.

По предварительным данным, причиной гибели Салеева могло стать алкогольное отравление. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным СМИ, публика узнала о смерти актера лишь после того, как знакомые Салеева начали подыскивать новый дом двум его котам. Как рассказала изданию Ольга, Сергей очень любил животных. После его смерти остались не только коты. Была еще собачка, которую знакомые сразу забрали.

Сергей Салеев в 1994 году окончил Пермский институт культуры и искусств. Работал в Пермском театре драмы, Екатеринбургском театре «Волхонка». С 2011 года - актер Петербургского драмтеатра «Круг». Прославился благодаря сериалам «Важняк. Игра на вылет» и «Морские дьяволы. Смерч-3».