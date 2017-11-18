США, Британия и Чили помогут Аргентине искать пропавшую подлодку

Мехико, 18 ноября. США, Великобритания и Чили предложили ВМС Аргентины помощь в поисках подводной лодки «Сан-Хуан», связь с которой была потеряна с минувшей среды, сообщает МИД страны.

На борту пропавшей подлодки находятся 44 члена экипажа. ВМС Аргентины уже начали поисковую операцию. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны, правительства Чили, США и Великобритании предложили логистическую помощь и обмен информацией в этих гуманитарных поисках.

Как сообщала «Газета.ру», субмарина перестала выходить на связь в минувшую среду на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее поиски направили самолеты и корабли.