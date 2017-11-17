Глава немецкой разведки расстроил кабмин ФРГ словами о Крыме

Берлин, 17 ноября. Правительство ФРГ осталось недовольно формулировкой, которую привел глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, рассуждая о Крыме.

Как сообщает Der Spiegel, Каль 13 ноября в Мюнхене выступил с речью, в которой говорил в том числе о внешнеполитических амбициях России. Говоря о полуострове Крым, глава ФРС заявил, что по этой теме «больше не нужно питать надежд».

По данным издания, подобная фраза вызвала недовольство в правительстве ФРГ, чьей официально политикой является непризнание факта вхождения Крыма в состав России.

Однако издание не уточняет, о ком именно из правительства идет речь. И в какой фирме было высказано недовольство.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.