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Политика
Глава немецкой разведки расстроил кабмин ФРГ словами о Крыме
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    Глава немецкой разведки расстроил кабмин ФРГ словами о Крыме

    23:56  17 Ноября 2017
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    Глава немецкой разведки расстроил кабмин ФРГ словами о Крыме

    Берлин, 17 ноября. Правительство ФРГ осталось недовольно формулировкой, которую привел глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, рассуждая о Крыме. 

    Как сообщает Der Spiegel, Каль 13 ноября в Мюнхене выступил с речью, в которой говорил в том числе о внешнеполитических амбициях России. Говоря о полуострове Крым, глава ФРС заявил, что по этой теме «больше не нужно питать надежд». 

    По данным издания, подобная фраза вызвала недовольство в правительстве ФРГ, чьей официально политикой является непризнание факта вхождения Крыма в состав России.

    Однако издание не уточняет, о ком именно из правительства идет речь. И в какой фирме было высказано недовольство. 

    Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #крым #фрг #германия
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