Российским регионам могут представить национальную маркетинговую стратегию

Москва, 17 ноября. В России необходимо системное развитие туристической отрасли, для чего должна появиться национальная маркетинговая стратегия. О рассмотрении этой инициативы заявил председатель Экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

По словам сенатора, России необходимо системное развитие туристической отрасли, а важнейшей составной частью этой системы должна стать национальная маркетинговая стратегия.

Он подчеркнул, что государство должно четко понимать, какие возможные методы продвижения существуют на внешних и внутренних рынках.

«Сейчас каждый регион России действует по-своему в вопросах продвижения, и это может вносить элемент хаоса в общую систему продвижения турпродукта. Было бы хорошо предоставлять на выбор типовые решения, которыми регион сможет руководствоваться», — цитирует слова политика «Парламентская газета».

По мнению Фомина, на реализацию стратегии потребуется значительное финансирование. Однако, как подчеркнул сенатор, «зарубежный опыт показывает, что эти траты всегда окупаются».