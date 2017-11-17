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Российским регионам могут представить национальную маркетинговую стратегию
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    Российским регионам могут представить национальную маркетинговую стратегию

    23:26  17 Ноября 2017
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    Российским регионам могут представить национальную маркетинговую стратегию

    Москва, 17 ноября. В России необходимо системное развитие туристической отрасли, для чего должна появиться национальная маркетинговая стратегия. О рассмотрении этой инициативы заявил председатель Экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

    По словам сенатора, России необходимо системное развитие туристической отрасли, а важнейшей составной частью этой системы должна стать национальная маркетинговая стратегия.

    Он подчеркнул, что государство должно четко понимать, какие возможные методы продвижения существуют на внешних и внутренних рынках. 

    «Сейчас каждый регион России действует по-своему в вопросах продвижения, и это может вносить элемент хаоса в общую систему продвижения турпродукта. Было бы хорошо предоставлять на выбор типовые решения, которыми регион сможет руководствоваться», — цитирует слова политика «Парламентская газета».

    По мнению Фомина, на реализацию стратегии потребуется значительное финансирование. Однако, как подчеркнул сенатор, «зарубежный опыт показывает, что эти траты всегда окупаются».

    Автор: Олеся Волкова
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    #туризм #фомин #маркетинг
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