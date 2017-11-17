МИД Турции рассказал о сотрудничестве боевиков ИГ с курдами в Сирии

Стамбул, 17 ноября. Турция серьезно обеспокоена взаимодействием между боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) и курдскими отрядами «Силы народной самообороны» в Сирии, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу иностранным журналистам в Стамбуле.

Чавушоглу отметил прогресс в сирийском урегулировании, перечислив, в частности, астанинский процесс, установление зон деэскалации, размещение наблюдателей. Однако, по его словам, серьезные опасения вызывает то, что происходит в Ракке, Дейр-эз-Зоре и других частях на востоке Сирии.

«В первую очередь мы стали свидетелями сильного сотрудничества между боевиками ИГ1 и курдскими отрядами «Сил народной самообороны». Это объективный факт, и его никто не может отрицать», — заявил министр.

Чавушоглу подчеркнул, что Анкара уже заявляла США и другим союзникам из международной коалиции, что «СНС являются террористами и ничем не отличаются от (запрещенной в Турции) Рабочей партии Курдистана».

Ранее агентство «Би-би-си» раскрыло подробности секретной сделки, заключенной с ведома США и Великобритании, позволившей сотням боевиков ИГ вместе с оружием и амуницией покинуть Ракку.

1 Организация запрещена на территории РФ.