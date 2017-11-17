Дипломаты сомневаются в возможности принятия резолюцию о расследовании химатак в Сирии

ООН, 17 ноября. Принятие Советом безопасности ООН резолюции о кратковременном продлении работы Совместного механизма ООН и ОЗХО (СМР) по расследованию химатак в Сирии маловероятно, сообщили журналистам дипломаты стран — членов Совбеза по итогам закрытого совещания, где обсуждался проект документа, внесенный Японией.

Перед началом встречи Совбеза ряд дипломатов (из Швеции, Великобритании, Китая и Франции) заявили журналистам, что рассчитывают на достижение договоренности о техническом продлении мандата СМР. По завершении совещания, как сообщает ТАСС, тон комментариев поменялся.

В частности, отвечая на вопрос о том, состоится ли голосование, постпред Эфиопии Текеда Алему признался, что сомневается в этом. В тон с ним высказался украинский постпред Владимир Ельченко и председательствующий в СБ в ноябре итальянский дипломат Себастьяно Карди.

Проект резолюции был распространен Японией накануне. Документ предусматривает продление мандата на 30 дней.