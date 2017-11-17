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Дипломаты сомневаются в возможности принятия резолюцию о расследовании химатак в Сирии
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    Дипломаты сомневаются в возможности принятия резолюцию о расследовании химатак в Сирии

    23:03  17 Ноября 2017
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    Дипломаты сомневаются в возможности принятия резолюцию о расследовании химатак в Сирии

    ООН, 17 ноября. Принятие Советом безопасности ООН резолюции о кратковременном продлении работы Совместного механизма ООН и ОЗХО (СМР) по расследованию химатак в Сирии маловероятно, сообщили журналистам дипломаты стран — членов Совбеза по итогам закрытого совещания, где обсуждался проект документа, внесенный Японией.

    Перед началом встречи Совбеза ряд дипломатов (из Швеции, Великобритании, Китая и Франции) заявили журналистам, что рассчитывают на достижение договоренности о техническом продлении мандата СМР. По завершении совещания, как сообщает ТАСС, тон комментариев поменялся. 

    В частности, отвечая на вопрос о том, состоится ли голосование, постпред Эфиопии Текеда Алему признался, что сомневается в этом. В тон с ним высказался украинский постпред Владимир Ельченко и председательствующий в СБ в ноябре итальянский дипломат Себастьяно Карди. 

    Проект резолюции был распространен Японией накануне. Документ предусматривает продление мандата на 30 дней.

    Автор: Олеся Волкова
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    #япония #химоружие #совбезоон
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