Итальянский хирург передумал пересаживать голову российскому инвалиду

Москва, 17 ноября. Россиянин Валерий Спиридонов, согласившийся стать первым в мире участником эксперимента по пересадке головы, рассказал, что подготовка к операции заморожена.

Спиридонов, страдающий от спинальной мышечной атрофии, в эфире телеканала «Звезда» поделился впечатлениями о первой в мире удачной трансплантации головы неживого человека в Китае, назвав это не слишком примечательным событием.

«Сейчас мы нуждаемся не в операциях на трупах, а в операциях на животных, которые продемонстрируют эффективность данной технологии», — отметил он.

Итальянский хирург Серджио Канаверо впервые в истории должен был провести операцию по трансплантации головы на Валерии Спиридонове. По словам Валерия, финансированием проекта полностью занимается китайская сторона. И, пока китайцы оплачивают изыскания Канаверо и предоставляют ему лабораторию, речи об оперировании россиянина не идет.