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Общество
Итальянский хирург передумал пересаживать голову российскому инвалиду
Общество
Итальянский хирург передумал пересаживать голову российскому инвалиду
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    Итальянский хирург передумал пересаживать голову российскому инвалиду

    22:38  17 Ноября 2017
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    Итальянский хирург передумал пересаживать голову российскому инвалиду

    Москва, 17 ноября. Россиянин Валерий Спиридонов, согласившийся стать первым в мире участником эксперимента по пересадке головы, рассказал, что подготовка к операции заморожена.

    Спиридонов, страдающий от спинальной мышечной атрофии, в эфире телеканала «Звезда» поделился впечатлениями о первой в мире удачной трансплантации головы неживого человека в Китае, назвав это не слишком примечательным событием. 

    «Сейчас мы нуждаемся не в операциях на трупах, а в операциях на животных, которые продемонстрируют эффективность данной технологии», — отметил он.

    Итальянский хирург Серджио Канаверо впервые в истории должен был провести операцию по трансплантации головы на Валерии Спиридонове. По словам Валерия, финансированием проекта полностью занимается китайская сторона. И, пока китайцы оплачивают изыскания Канаверо и предоставляют ему лабораторию, речи об оперировании россиянина не идет.

    Автор: Олеся Волкова
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    #здоровье #хирургия
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