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Новости Сирии
Сирия: 57 беженцев за сутки вернулись в свои дома в Алеппо и Хомсе
Новости Сирии
Сирия: 57 беженцев за сутки вернулись в свои дома в Алеппо и Хомсе
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    Сирия: 57 беженцев за сутки вернулись в свои дома в Алеппо и Хомсе

    22:28  17 Ноября 2017
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    Сирия: 57 беженцев за сутки вернулись в свои дома в Алеппо и Хомсе

    Хмеймим (Сирия), 17 ноября. Более 55 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за минувшие сутки, сообщает представитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко.

    По словам Кураленко, 27 беженцев вернулись в свои дома в провинции Алеппо, еще 30 — в провинции Хомс.

    Офицеры Центра примирения провели рабочую встречу с представителями Высшего комитета по оказанию гуманитарной помощи Сирии и Комитета национального примирения зоны деэскалации «Восточная Гута». Стороны подтвердили готовность населенных пунктов Флита, Асбинат-Эс-Сугра, Мадая провинции Риф-Дамаск дальше принимать граждан из лагерей беженцев.

    Кураленко отметил, что жители многих сирийских поселений незатронутых войной приютили у себя людей из разрушенных районов. Так, жители населенного пункта Мариамин провинции Хомс приютили у себя более 200 семей беженцев. 

    В Центре примирения сообщили также об осказании гуманитарной помощи сирийцам. В частности, российские офицеры доставили груз в Мариамин общим весом 2,2 тонны. Медики оказали помощь 47 жителям, в том числе девяти детям. Безопасность обеспечивалась Военной полицией ВС России.

    Офицеры Центра встретились с представителями администрации района Шейх-Максуд города Алеппо, организовали совместную работу по улучшению гуманитарной обстановки в этом районе.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #алеппо #хомс
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