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Общество
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Украина
Радикалы сорвали концерт Райкина в Одессе
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    Радикалы сорвали концерт Райкина в Одессе

    22:28  17 Ноября 2017
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    Радикалы сорвали концерт Райкина в Одессе

    Одесса, 17 ноября. Украинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина в Одессе.

    По словам советника регионального управления главы Национальной полиции Руслана Форостяка, руководит акцией бывший глава одесского отделения запрещенной в России организации «Правый сектор»1 Сергей Стерненко.

    «Прямо сейчас активисты до 20 человек, во главе с Сергеем Стерненко сорвали, или срывают, концерт Райкина в Украинском театре, на шум крик и так далее граждане звонят 102», — написал на своей странице в социальной сети Форостяк.

    Стерленко вел трансляцию на своей странице в Facebook. Он назвал Райкина врагом Украины из-за позиции артиста по Крыму. Зрители не поддержали радикалов.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #одесса #контантин райкин
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