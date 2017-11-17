Радикалы сорвали концерт Райкина в Одессе

Одесса, 17 ноября. Украинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина в Одессе.

По словам советника регионального управления главы Национальной полиции Руслана Форостяка, руководит акцией бывший глава одесского отделения запрещенной в России организации «Правый сектор»1 Сергей Стерненко.

«Прямо сейчас активисты до 20 человек, во главе с Сергеем Стерненко сорвали, или срывают, концерт Райкина в Украинском театре, на шум крик и так далее граждане звонят 102», — написал на своей странице в социальной сети Форостяк.