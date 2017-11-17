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Новости Сирии
Путин и Эрдоган могут обсудить вето РФ на американский проект резолюции по Сирии
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    Путин и Эрдоган могут обсудить вето РФ на американский проект резолюции по Сирии

    22:20  17 Ноября 2017
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    Путин и Эрдоган могут обсудить вето РФ на американский проект резолюции по Сирии

    Стамбул, 17 ноября. Министры иностранных дел России и Турции могут обсудить вето России в Совбезе ООН на американский проект резолюции США о продлении мандата Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию инцидентов с химоружием в Сирии. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

    Он заявил, что готов обсудить вето Москвы с российским коллегой Сергеем Лавровым в конце недели в Анталье.

    «Во время телефонного разговора с моим дорогим другом Лавровым он сказал мне, что Россия открыта для любых расследований, которые будут проводиться проверенными экспертами и институтами», — заявил Чавушоглу.

    Он также не исключил, что данную тему могут обсудить президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 22 ноября.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #сирия #лавров #эрдоган #чавушоглу
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