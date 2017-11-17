Партнерскую компанию Sputnik внесли в список иноагентов в США

Вашингтон, 17 ноября. Министерство юстиции США официально внесло компанию Reston Translator, которая ретранслирует радиопрограммы Sputnik, в список иностранных агентов.

Документы о регистрации под номером 6490 датированы 15 ноября.

Отметим, что сам Sputnik в качестве иноагента в США не регистрировался, поскольку таких требований к агентству не предъявляли, сообщает РИА Новости.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию Минюста страны. В МИД России тогда сообщили, что Москва прорабатывает варианты ответа на эту ситуацию. Президент России Владимир Путин раскритиковал действия Вашингтона, обвинив американских чиновников в покушении на свободу слова.

Комитет по защите журналистов (CPJ) назвал «плохой идей» требование Минюста США, подчеркнув, что это в будущем «может создать тревожный прецедент».