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Партнерскую компанию Sputnik внесли в список иноагентов в США
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    Партнерскую компанию Sputnik внесли в список иноагентов в США

    22:12  17 Ноября 2017
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    Партнерскую компанию Sputnik внесли в список иноагентов в США

    Вашингтон, 17 ноября. Министерство юстиции США официально внесло компанию Reston Translator, которая ретранслирует радиопрограммы Sputnik, в список иностранных агентов.

    Документы о регистрации под номером 6490 датированы 15 ноября.

    Отметим, что сам Sputnik в качестве иноагента в США не регистрировался, поскольку таких требований к агентству не предъявляли, сообщает РИА Новости

    Партнерскую компанию Sputnik внесли в список иноагентов в США

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию Минюста страны. В МИД России тогда сообщили, что Москва прорабатывает варианты ответа на эту ситуацию. Президент России Владимир Путин раскритиковал действия Вашингтона, обвинив американских чиновников в покушении на свободу слова.

    Комитет по защите журналистов (CPJ) назвал «плохой идей» требование Минюста США, подчеркнув, что это в будущем «может создать тревожный прецедент».

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #rt #сми #симоньян #sputnik #иноагенты
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