Пушков назвал причину тупика в Совбезе ООН по Сирии

Москва, 17 ноября. Власти США пытаются возложить ответственность за химатаки на Дамаск, вместо того, чтобы установить реальные обстоятельства инцидента. Об этом в пятницу заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Для США неважна подлинная картина применения xиморужия в Сирии. Им нужно любой ценой доказать вину Дамаска. Это и есть причина тупика в Совбезе ООН», — пишет он в Twitter.

Напомним, что ранее России заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США о продлении мандата совместной миссии ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии. Незадолго до этого Организация по запрещению химоружия предоставила доклад, в котором возложила ответственность за инцидент в Хан-Шейхуне на правительство Сирии. Официальный Дамаск опроверг выдвинутые против него обвинения, а в Москве доклад назвали непрофессиональным, поскольку он проигнорировал мнение ряда экспертов, чья точка зрения не совпадала с позицией США.