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Новости Сирии
Пушков назвал причину тупика в Совбезе ООН по Сирии
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    Пушков назвал причину тупика в Совбезе ООН по Сирии

    21:56  17 Ноября 2017
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    Пушков назвал причину тупика в Совбезе ООН по Сирии

    Москва, 17 ноября. Власти США пытаются возложить ответственность за химатаки на Дамаск, вместо того, чтобы установить реальные обстоятельства инцидента. Об этом в пятницу заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    «Для США неважна подлинная картина применения xиморужия в Сирии. Им нужно любой ценой доказать вину Дамаска. Это и есть причина тупика в Совбезе ООН», — пишет он в Twitter.

    Пушков назвал причину тупика в Совбезе ООН по Сирии

    Напомним, что ранее России заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США о продлении мандата совместной миссии ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии. Незадолго до этого Организация по запрещению химоружия предоставила доклад, в котором возложила ответственность за инцидент в Хан-Шейхуне на правительство Сирии. Официальный Дамаск опроверг выдвинутые против него обвинения, а в Москве доклад назвали непрофессиональным, поскольку он проигнорировал мнение ряда экспертов, чья точка зрения не совпадала с позицией США.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #сирия #пушков
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