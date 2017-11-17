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Названа причина смерти актера из «Морских дьяволов» в Петербурге
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    Названа причина смерти актера из «Морских дьяволов» в Петербурге

    22:05  17 Ноября 2017
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    Названа причина смерти актера из «Морских дьяволов» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 17 ноября. Звезда сериала «Морские дьяволы» Сергей Салеев скончался в возрасте 48 лет в Петербурге. Знакомые актера рассказали СМИ о причине трагедии.

    Как стало известно, тело мужчины, которое пролежало в ванной около двух недель с момента смерти, обнаружила его девушка. Его друзья рассказали, что Салеев скончался из-за алкоголизма. Незадолго до смерти он вставил зубные импланты, которые врачи порекомендовали обрабатывать спиртом. Совет медиков привел к запою, из которого артист уже не вышел, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

    «Тут все наложилось: и творческая не востребованность, и отсутствие денег. Когда у мужчины-актера все это не складывается – образуется огромный ком», — рассказала изданию подруга актера Хельга Торощина.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #актер #причина #мерть #салеев
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