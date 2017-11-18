Сирия итоги за сутки на 18 ноября 06.00: ВКС РФ уничтожили ряд боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, теракт в Дейр-эз-Зоре унес жизни 20 человек

Сирия, 18 ноября. ВКС РФ уничтожили ряд объектов и десятки боевиков «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в результате теракта в Дейр-эз-Зоре погибло 20 мирных жителей, армия Ирака освободила от ИГ1 город Рава. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бомбят позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе и Хаме, нанесли удар по ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске, при поддержке ВКС РФ выбивают «Ан-Нусру» с территорий Хамы.

«Исламское государство»: несет потери в Дейр-эз-Зоре, противостоит ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: заключила соглашение с «Аз-Зенки» в Алеппо, несет значительные потери в Хаме.

«Джейш аль-Ахрар»: захватила поселение в Алеппо.

«Файлак ар-Рахман»: атакует позиции САА в Дамаске.

«Нур ад-Дин аз-Зенки»: пошла на перемирие с «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

«Ахрар аш-Шам»: атакует САА в Восточной Гуте, напала на КПП САА в Хомсе.

Сирийская свободная армия (ССА): совместно с ВС Турции ведет обстрел позиций SDF в Алеппо, ведет бои с ИГ в Даръа.

Курды: захватили несколько поселений Дейр-эз-Зора, противостоят ВС Турции в Алеппо.

Провинция Дамаск

В течение суток в Восточной Гуте Дамаска отмечались бои между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции. В начале дня боевики «Ахрар аш-Шам» при поддержке «Файлак ар-Рахман» атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе Харасты, передавало Al-Masdar News. По данным информационного агентства, в результате продолжительных боев правительственные войска отбили нападение повстанцев. Отмечается, что оппозиционные группировки понесли существенные потери в живой силе. Позже военный Telegram-канал (@SRNN2011)писал, что недалеко от Харасты были зафиксированы новые столкновения САА с «Файлак ар-Рахман».

Также солдаты армии Башара Асада обстреляли зоны дислокации боевиков в районе Джобар и недалеко от населенного пункта Дума. Об этом сообщал на своей странице в Twitter (@abonorx1) один из местных источников. Другой Twitter-канал (@IvanSidorenko1) передавал, что ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам антиправительственных формирований в окрестностях Арбина и Харасты.

Неизвестные радикалы открыли огонь по сирийской столице. Smart News Agency писало в своем Twitter (@SMARTNewsAgency), что обстрелу подвергся район Двельа Дамаска. Также, по данным информационного агентства Damascus Now, под огнем боевиков погиб один мирный житель города, еще несколько человек получили ранения.

Провинция Алеппо

Группировок «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки» заключили соглашение, в соответствии с которым боевики покинут территории, находящиеся под контролем соперников, деблокируют улицы и освободят пленных. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@ worldonalert), сторонники «Ан-Нусры» и радикалы «Аз-Зенки» договорились о создании совместного штаба, чтобы координировать свои действия на территории региона. Напомним, в течение последних нескольких дней в Алеппо и соседнем Идлибе фиксировались ожесточенные бои между бывшими союзниками. Местные источники подчеркивали, что в столкновениях обе группировки несли значительные потери в технике и живой силе.

Радикальная группировка «Джейш аль-Ахрар», ранее входившая в состав коалиции «Тахрир аш-Шам», захватила населенный пункт Хан Туман, передавал в своем Twitter-аккаунте (@ Ozkok_) один из местных источников.

Информационное агентство Aleppo 24 сообщало в своем Twitter (@24Aleppo), что ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от деревни Рамла на севере провинции Алеппо. Ранее российская и сирийская авиация бомбили укрепрайоны «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Сиялы.

Турецкая армия при содействии боевиков Сирийской свободной армии (ССА) атаковала позиции курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в районе деревни Иска недалеко от Африна на северо-западе провинции Алеппо. Информационное агентство Al-Masdar News сообщало, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) открыли ответный огонь по расположениям турецких войск и подконтрольных Анкаре группировок.

Провинция Хомс

Боевики «Ахрар аш-Шам» напали на контрольно-пропускной пункт Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Зара на севере провинции Хомс. Местный источник писал в Twitter (@ johnsmi83800299), что солдаты армии САР успешно отбили атаку антиправительственного формирования.

В это же время солдаты сирийской армии возобновили артиллерийский обстрел позиций боевиков недалеко от населенного пункта Ас-Саан аль-Асуд. Об этом сообщал на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Россия доставила гуманитарную помощь мирным жителям провинции Хомс, писал в Twitter (@RusEmbUSA) один из источников. В регион прибыло 2,2 тонны продуктов питания и медикаментов. По данным автора публикации, предметы первой необходимости получили 210 сирийцев. Еще один гуманитарный конвой прибыл в поселение Аль-Фархания на севере региона. Местный источник опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter (@AtaaRelief) фото, на которых видно, как волонтеры раздают местным жителям медикаменты и предметы, полезные в быту.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в социальной сети Twitter (@sarya_ja6) передавал, что в районе деревни Ат-Таяна отмечались столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства»1. Ранее радикальные исламисты без боя сдали бойцам курдского ополчения свои позиции в поселении Зебан. Напомним, поддерживаемая США «демократическая армия» беспрепятственно продвигается в регионе, договариваясь с террористами ИГИЛ1 об их добровольном выходе со стратегических территорий Дейр-эз-Зора. Так без единого выстрела курды захватили нефтяное месторождение Аль-Омар и ряд поселений на восточном берегу Евфрата. Зачастую террористы ИГИЛ присоединяются к курдским отрядам.

В середине дня стало известно, что на подконтрольных SDF территориях между месторождениями Коноко и Джафра в провинции Дейр-эз-Зор произошел теракт. В результате взрыва «джихад-мобиля» погибло около 20 мирных жителей региона, еще 30 человек получили ранения. О происшествии сообщало информационное агентство курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

Одновременно с этим военный источник в социальной сети Twitter (@CivilWarMap) писал, что бойцы курдского ополчения захватили населенные пункты Тайана и Шинан на восточном берегу реки Евфрат.

Дальние российские бомбардировщики Ту-22МЗ нанесли удар по объектам террористов «Исламского государства» в районе города Абу Кемаль, передавало Министерство обороны РФ. В результате боевого вылета ВКС РФ были поражены опорные пункты и военная техника ИГИЛ. Также российским летчикам удалось уничтожить несколько радикальных исламистов.

Twitter-канал (@aboward87) писал, что группа боевиков «Исламского государства» попала в плен специального подразделения Сирийской арабской армии (САА) «Охотники на ИГИЛ».

Провинция Даръа

В районе бассейна реки Ярмук возобновились перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Один из местных источников писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@PetTheGreat1), что боевики «свободной армии» открыли огонь по зонам дислокации террористов ИГИЛ на западе провинции Даръа.

Российская военная полиция обеспечила доставку гуманитарной помощи от ООН в поселение Телль-Гехаб. Жители населенного пункта получили 12 тонн медикаментов и продуктов питания. В деревню Эт-Тайиба гумконвои привезли 134 тонны гуманитарного груза.

Провинция Идлиб

На территории провинции Идлиб продолжилась военная операция против радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры». HAQ News Agency писало, что ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации террористов «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Аль-Мушрифа на юге региона. Позже военный источник в Telegram (@SRNN2011) сообщал, что авиация союзников бомбила укрепрайоны радикальных исламистов недалеко от населенного пункта Хан Шейхун. По данным другого Twitter-канала (@SMARTNewsAgency), под ударами ВКС РФ оказались опорные пункты боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе деревни Таль Джафар.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что боевики радикальных вооруженных формирований открыли огонь по городу Аль-Фуа. Информации о пострадавших мирных жителях не поступало. В это время артиллерия Сирийской арабской армии (САА) нанесла удары по зонам дислокации антиправительственных группировок в районе населенного пункта Аль-Тамания.

Недалеко от города Талль Асс взорвался автомобиль, передавал SOHR. В результате инцидента погибло три пассажира транспортного средства.

Провинция Ракка

Германия намерена выделить 10 миллионов евро для финансирования работ по разминированию административного центра провинции Ракка. Об этом в начале дня сообщило информационное агентство Reuters. Напомним, город был освобожден от террористов «Исламского государства» бойцами Демократических сил Сирии (SDF) при поддержке сил международной коалиции. В результате артобстрелов со стороны курдских отрядов ополчения, а также авианалетов ВВС антитеррористического альянса во главе с США около 80 процентов населенного пункта было превращено в руины.

На сегодняшний день курды ведут работы по разминированию кварталов Ракки. Нередко в объявленных безопасными районах населенного пункта, куда бойцы SDF разрешили вернуться жителям, происходят взрывы не обнаруженных при зачистке мин ИГИЛ.

Провинция Хама

ВКС РФ продолжили обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции Хама. Информационное агентство Al-Masdar News писало, что правительственные войска выбили радикалов коалиции «Тахрир аш-Шам» из населенного пункта Каср Али. В конце дня исламисты контратаковали позиции САА в населенном пункте. По данным военного Telegram-канала (@SRNN2011) правительственные войска при поддержке ВКС РФ отбили нападение боевиков. Ранее от «Джебхат ан-Нусры» были освобождены поселения Сарха аш-Шималия, Аль-Хазим, Рабда, Каср Али и Аль-Хадария. По данным информационного агентства SANA, ВКС РФ нанесли ряд ударов по укрепрайонам радикалов около деревень Хазела и Рабдаха в юго-восточных окрестностях провинции Хама. В результате боевого вылета российских летчиков ликвидировано и ранено несколько десятков боевиков «Ан-Нусры», также уничтожены оборонительные сооружения и транспортные средства «Тахрир аш-Шам». Воздушным атакам со стороны российской авиации подверглись и зоны дислокации сторонников «Ан-Нусры» недалеко от деревни Закят. О боевом вылете ВКС РФ писал местный источник в социальной сети Twitter (@SMARTNewsAgency).

Ирак

В течение первой половины дня на территории города Рава отмечались боестолкновения между правительственными войсками и террористами «Исламского государства». Об этом писал один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@Alroeya). Позже в социальной сети Twitter (@iraq_day) было размещено официальное заявление командования армии Ирака о том, что города Рава в провинции Анбар освобожден от террористов «Исламского государства». Напомним, наряду с Аль-Каимом Рава считался последним оплотом ИГИЛ в Ираке. Солдаты правительственной армии совместно с бойцами ополчения «Хашд аш-Шааби» начали штурм населенного пункта несколько дней назад. Отмечается, что помимо зачистки самого города, иракские войска вели работу по обнаружению и ликвидации спящих ячеек ИГ в окрестностях Равы и на других территориях провинции Анбар.

Военные источники писали, что бойцы правительственных сил укрепляют позиции на границе с Сирией. Иракские войска возводят оборонительные сооружения в районе города Аль-Каим.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)