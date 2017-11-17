Ученые нашли средство борьбы с зависимостью от порнофильмов

Нью-Дели, 17 ноября. Индийские неврологи разработали специальное приложение «Хар Хар Махадев», которое позволяет побороть зависимость от просмотра фильмов для взрослых.

Когда установивший приложение пользователь захочет открыть файл с пикантным видео или фото, программа начнет воспроизводить молитвенные песнопения. Авторы «Хар Хар Махадев» надеются, что это остановит порнозависимых людей от дальнейшего просмотра подобных фильмов.

«В течение месяца там появятся песни и молитвы для мусульманской общины, чтобы ее могли использовать и представители других конфессий», — рассказал один из создателей приложения.

По словам профессора неврологии Бенаресского индуистского университета Виджая Натха Мишра полагает, что порнозависимость невозможно излечить, однако можно изменить человеческое поведение, передает «Ридус».