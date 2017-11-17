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Новости Сирии
Сирия: 57 беженцев за сутки вернулись в свои дома в Алеппо и Хомсе
Общество
Ученые нашли средство борьбы с зависимостью от порнофильмов
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    Ученые нашли средство борьбы с зависимостью от порнофильмов

    21:31  17 Ноября 2017
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    Ученые нашли средство борьбы с зависимостью от порнофильмов

    Нью-Дели, 17 ноября. Индийские неврологи разработали специальное приложение «Хар Хар Махадев», которое позволяет побороть зависимость от просмотра фильмов для взрослых.

    Когда установивший приложение пользователь захочет открыть файл с пикантным видео или фото, программа начнет воспроизводить молитвенные песнопения. Авторы «Хар Хар Махадев» надеются, что это остановит порнозависимых людей от дальнейшего просмотра подобных фильмов.

    Ученые нашли средство борьбы с зависимостью от порнофильмов

    «В течение месяца там появятся песни и молитвы для мусульманской общины, чтобы ее могли использовать и представители других конфессий», — рассказал один из создателей приложения.

    По словам профессора неврологии Бенаресского индуистского университета Виджая Натха Мишра полагает, что порнозависимость невозможно излечить, однако можно изменить человеческое поведение, передает «Ридус».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #индия #фильмы #приложение
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