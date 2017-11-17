Сирия новости 17 ноября 22.30: ВКС РФ нанесли удар по ИГ в районе Абу Кемаля, в Даръа возобновились бои между ССА и ИГ

Сирия, 17 ноября. ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ1 в районе Абу Кемаля, в Даръа возобновились столкновения между ССА и ИГ, ВС Турции атакуют позиции SDF в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бомбят «Ан-Нусру» в Алеппо, нанесли удар по ИГ в Дейр-эз-Зоре, обеспечивают продвижение САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Хаме.

«Исламское государство»: противостоит ССА в Даръа, несет потери в Дейр-эз-Зоре.

«Файлак ар-Рахман»: атакует САА в Дамаске.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с САА в Восточной Гуте.

«Тахрир аш-Шам»: контратакует САА на востоке Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): совместно с ВС Турции ведет обстрел позиций SDF в Алеппо, ведет бои с ИГ в Даръа.

Курды: противостоят ВС Турции в Алеппо.

Провинция Дамаск

На фронте Харасты продолжаются боестолкновения между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. Об этом пишет военный канал в Telegram (@SRNN2011). Ранее сообщалось, что группировки «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» атаковали расположения Сирийской арабской армии (САА) в этом районе Дамаска.

Неизвестные радикалы открыли огонь по сирийской столице. Smart News Agency передает в своем Twitter (@SMARTNewsAgency), что обстрелу подвергся район Двельа Дамаска. Также, по данным информационного агентства Damascus Now, под огнем боевиков погиб один мирный житель города, еще несколько человек получили ранения.

Провинция Алеппо

Турецкая армия при содействии боевиков Сирийской свободной армии (ССА) атаковала позиции курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в районе деревни Иска недалеко от Африна на северо-западе провинции Алеппо. Информационное агентство Al-Masdar News сообщает, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) открыли ответный огонь по расположениям турецких войск и подконтрольных Анкаре группировок.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет на своем сайте, что ВКС РФ продолжают наносить удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях населенных пунктов Рамла и Сияла.

Провинция Хомс

Россия доставила гуманитарную помощь мирным жителям провинции Хомс, сообщает в Twitter (@RusEmbUSA) один из источников. В регион прибыло 2,2 тонны продуктов питания и медикаментов. По данным автора публикации, предметы первой необходимости получили 210 сирийцев.

Еще один гуманитарный конвой прибыл в поселение Аль-Фархания на севере региона. Местный источник опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter (@AtaaRelief) фото, на которых видно, как волонтеры раздают местным жителям медикаменты и предметы, полезные в быту.

Провинция Дейр-эз-Зор

Дальние российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов «Исламского государства»1 в районе города Абу Кемаль, передает Министерство обороны РФ. В результате боевого вылета ВКС РФ были поражены опорные пункты и военная техника ИГИЛ1. Также российским летчикам удалось уничтожить несколько радикальных исламистов.

Twitter-канал (@aboward87) пишет, что группа боевиков «Исламского государства» попала в плен специального подразделения Сирийской арабской армии (САА) «Охотники на ИГИЛ».

Провинция Даръа

В районе бассейна реки Ярмук возобновились перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Один из местных источников пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@PetTheGreat1), что боевики «свободной армии» открыли огонь по зонам дислокации террористов ИГИЛ на западе провинции Даръа.

Ранее сообщалось, что российская военная полиция обеспечила доставку гуманитарной помощи от ООН в поселение Телль-Гехаб. Жители населенного пункта получили 12 тонн медикаментов и продуктов питания. В деревню Эт-Тайиба гумконвои привезли 134 тонны гуманитарного груза.

Провинция Хама

В районе поселения Каср Али зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Джебхат ан-Нусры». Telegram-канал (@SRNN2011) сообщает, что члены коалиции «Тахрир аш-Шам» контратакуют правительственные войска. САА при поддержке ВКС РФ держит оборону освобожденного ранее населенного пункта.

Воздушным атакам со стороны российской авиации подверглись зоны дислокации сторонников «Ан-Нусры» недалеко от деревни Закят. О боевом вылете ВКС РФ пишет местный источник в социальной сети Twitter (@SMARTNewsAgency). Ранее сообщалось, что эффективная работа российских летчиков позволила сирийской армии выбить исламистов «Тахрир аш-Шам» из нескольких населенных пунктов на востоке провинции Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)