Все соседи будут шелковые: Ляшко рассказал о своих планах на посту президента Украины

Киев, 17 ноября. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко пообещал в случае победы в президентских выборах на Украине сделать «шелковыми» всех соседей страны.

Он подчеркнул, что у Украины есть проблемы со всеми соседними государствами, руководство которых, по мнению лидера украинских радикалов, является «алчным» и пытается «что-то урвать», пользуясь слабостью страны, сообщает «ПолитНавигатор».