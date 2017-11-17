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Общество
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Украина
Все соседи будут шелковые: Ляшко рассказал о своих планах на посту президента Украины
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    Все соседи будут шелковые: Ляшко рассказал о своих планах на посту президента Украины

    21:46  17 Ноября 2017
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    Все соседи будут шелковые: Ляшко рассказал о своих планах на посту президента Украины

    Киев, 17 ноября. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко пообещал в случае победы в президентских выборах на Украине сделать «шелковыми» всех соседей страны.

    Он подчеркнул, что у Украины есть проблемы со всеми соседними государствами, руководство которых, по мнению лидера украинских радикалов, является «алчным» и пытается «что-то урвать», пользуясь слабостью страны, сообщает «ПолитНавигатор».

    «Посмотрите, это как ось — все наши соседи имеют претензии к Украине, — заявил Ляшко в кулуарах Верховной рады. — Вот я сделаю, будучи президентом, у меня все соседи будут шелковые. И будут лучшие отношения с нашими соседями», — заявил Ляшко.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #украина #ляшко
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