Начальник госохраны Украины рассказал о покушениях на Порошенко

Киев, 17 ноября. Неизвестные пытались убить Петра Порошенко вскоре после его назначения на пост президента Украины. Об этом в пятницу рассказал начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей.

«Через несколько дней после инаугурации была попытка заложить взрывное устройство у въезда в администрацию президента. Самодельное взрывное устройство своевременно изъяли. Тогда на Крещатике еще оставались палатки, куда и вели следы этой попытки покушения», — отметил он.

По словам начальника Госохраны, это далеко не единственная попытка покушения на президента. Впоследствии правоохранительные органы не раз находили взрывоопасные предметы и оружие в местах, где должен был выступить Порошенко, причем многие подобные случаи происходили недавно, пишут украинские СМИ. Ранее сообщалось о покушении на депутата от Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука.