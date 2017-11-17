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Общество
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Украина
Начальник госохраны Украины рассказал о покушениях на Порошенко
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    Начальник госохраны Украины рассказал о покушениях на Порошенко

    21:27  17 Ноября 2017
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    Начальник госохраны Украины рассказал о покушениях на Порошенко

    Киев, 17 ноября. Неизвестные пытались убить Петра Порошенко вскоре после его назначения на пост президента Украины. Об этом в пятницу рассказал начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей.

    «Через несколько дней после инаугурации была попытка заложить взрывное устройство у въезда в администрацию президента. Самодельное взрывное устройство своевременно изъяли. Тогда на Крещатике еще оставались палатки, куда и вели следы этой попытки покушения», — отметил он.

    Начальник госохраны Украины рассказал о покушениях на Порошенко

    По словам начальника Госохраны, это далеко не единственная попытка покушения на президента. Впоследствии правоохранительные органы не раз находили взрывоопасные предметы и оружие в местах, где должен был выступить Порошенко, причем многие подобные случаи происходили недавно, пишут украинские СМИ. Ранее сообщалось о покушении на депутата от Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #порошенко #покушение
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