Призрак Януковича: пресс-служба президента Польши перепутала имя Порошенко

Варшава, 17 ноября. Пресс-служба польского лидера Анджея Дуды перепутала имя президента Украины Петра Порошенко, назвав его Виктором.

Как сообщает издание «Европейская правда», на сайте президента Польши сообщается, что он пообщался «с украинским президентом Виктором Порошенко», поздравившим Дуду с Днем независимости Польши.

Сообщение о поздравлении Порошенко появилось на сайте польского лидера 11 ноября, однако ошибка до сих пор не была исправлена.