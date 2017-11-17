Испанскому министру рассказали о связях каталонского Чиполлино с Россией

Москва, 17 ноября. Известные российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как они разыграли министра обороны Испании Марию Долорес де Коспедаль.

Пранкеры позвонили в Мадрид от имени министра обороны Латвии и сообщили де Коспедаль, что бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон — агент российских спецслужб с позывным Чиполлино.

«Сейчас множество туристов, которые были заброшены на территорию Барселоны отдыхать под видом российских туристов, — этона 50% военнослужащие российских спецслужб. Пучдемон уже давно работает на российскую разведку, нам известен даже его псевдоним — Чиполлино», — сказал Лексус испанскому министру.

Как пояснили организаторы розыгрыша, идея позвонить главе Минобороны Испании пришла им после того, как Мария Долорес де Коспедаль заявила, что за проведением референдума о независимости Каталонии могла стоять Россия, передает РИА Новости. Такой вывод в Мадриде сделали, заметив «подозрительный интернет-траффик из России».