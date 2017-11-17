Американский эксперт объяснил, почему США не выживут без «российской угрозы»

Москва, 17 ноября. Американский оборонный бюджет «сохнет» без «российской угрозы». Так считает американский философ и обозреватель Huffington Post Ицхак Адизес.

По его словам, Россия не является врагом для Запада, однако Вашингтону выгодно представлять ее в таком свете. Эксперт считает, что образ России-врага культивирует бизнес США, которым движет жажда наживы на военных расходах. Именно для этого США спровоцировали Майдан и вмешались в события на Украине, следствием которых стали отделение Крыма и конфликт в Донбассе.

Адизес подчеркнул, что Россия не враг и не должна им быть, так как у нее нет стремления к противостоянию с Западом.