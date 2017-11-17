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Американский эксперт объяснил, почему США не выживут без «российской угрозы»
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    Американский эксперт объяснил, почему США не выживут без «российской угрозы»

    21:05  17 Ноября 2017
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    Американский эксперт объяснил, почему США не выживут без «российской угрозы»

    Москва, 17 ноября. Американский оборонный бюджет «сохнет» без «российской угрозы». Так считает американский философ и обозреватель Huffington Post Ицхак Адизес.

    По его словам, Россия не является врагом для Запада, однако Вашингтону выгодно представлять ее в таком свете. Эксперт считает, что образ России-врага культивирует бизнес США, которым движет жажда наживы на военных расходах. Именно для этого США спровоцировали Майдан и вмешались в события на Украине, следствием которых стали отделение Крыма и конфликт в Донбассе.

    Адизес подчеркнул, что Россия не враг и не должна им быть, так как у нее нет стремления к противостоянию с Западом.

    «Россия даже пыталась вступить в НАТО, но была отвергнута. Зачем (из нее делают врага)? Потому что американскому промышленному комплексу нужно, чтобы у США был враг. Без врага оборонный бюджет сохнет», — заявил Адизес.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #россия #сша #запад #враг
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