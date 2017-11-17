ВСУ выпустили 80 ракет из «Градов» по территории у линии соприкосновения в Донбассе

Донецк, 17 ноября. Представители наблюдательных групп СЦКК «Ясиноватая» и «Горловка» зафиксировали ведение огня из РСЗО «Град» БМ-2 с подконтрольной ВСУ территории в четверг, 16 ноября, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По уточненным данным, реактивные системы отработали два полных залпа (80 ракет) на украинской территории в непосредственной близости от линии соприкосновения в пределах зоны безопасности, созданной согласно минским договоренностям.

Учитывая молниеносное «опровержение» обнародованного накануне факта от так называемого штаба АТО с привлечением в свидетели якобы жителей Авдеевки и даже пресс-службы Авдеевского коксохимического завода, данные действия позволяют полагать, что украинские силовики проводили учения или стрельбы в целях подготовки боевых расчетов в нарушение минских соглашений.

Напомним, согласно решению контактной группы от 3 марта 2016 года проведение таких учений (занятий) с боевой стрельбой из любого вида оружия любого калибра в зоне безопасности запрещено.