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ВСУ выпустили 80 ракет из «Градов» по территории у линии соприкосновения в Донбассе
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    ВСУ выпустили 80 ракет из «Градов» по территории у линии соприкосновения в Донбассе

    20:50  17 Ноября 2017
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    ВСУ выпустили 80 ракет из «Градов» по территории у линии соприкосновения в Донбассе

    Донецк, 17 ноября. Представители наблюдательных групп СЦКК «Ясиноватая» и «Горловка» зафиксировали ведение огня из РСЗО «Град» БМ-2 с подконтрольной ВСУ территории в четверг, 16 ноября, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    По уточненным данным, реактивные системы отработали два полных залпа (80 ракет) на украинской территории в непосредственной близости от линии соприкосновения в пределах зоны безопасности, созданной согласно минским договоренностям.

    Учитывая молниеносное «опровержение» обнародованного накануне факта от так называемого штаба АТО с привлечением в свидетели якобы жителей Авдеевки и даже пресс-службы Авдеевского коксохимического завода, данные действия позволяют полагать, что украинские силовики проводили учения или стрельбы в целях подготовки боевых расчетов в нарушение минских соглашений.

    Напомним, согласно решению контактной группы от 3 марта 2016 года проведение таких учений (занятий) с боевой стрельбой из любого вида оружия любого калибра в зоне безопасности запрещено.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
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