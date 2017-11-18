Сирия новости 18 ноября 07.00: ВВС Израиля совершают полеты над сирийско-ливанской границей; протурецкие группировки обстреляли Африн

Сирия, 18 ноября. ВВС Израиля совершают полеты над сирийско-ливанской границей; протурецкие группировки обстреляли Африн; Турция продолжает стягивать войска к сирийской границе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенный пункт на севере Хамы.

«Исламское государство»: совершило неудачное наступление на Эс-Сухнэ.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли жилой район Алеппо.

Провинция Дамаск

По сообщениям источника в социальной сети Twitter (@C_Military1), боевики вооруженных группировок, воюющих против правительства Башара Асада, обстреляли площадь Сабаа Бахрат и район Аль-Аббасин в столице Сирии Дамаске. Отмечается, что в результате этого погиб один мирный житель и еще 13 получили ранения.

Провинция Алеппо

Как сообщает источник в Twitter (@DefenseUnits), боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли жилой район Шейх Максуд в столице провинции, в результате чего были частично разрушены дома мирных жителей.

По информации того же источника боевики вооруженных группировок, поддерживаемые Турцией, произвели гранатометный обстрел считающегося курдским города Африн. Отмечается, что в результате пострадали мирные жители.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что население Африна наполовину состоит из арабов, и поэтому его надо зачистить от «террористов» курдских «Народных отрядов самообороны» (YPG), после чего создать там наблюдательные пункты. По словам Эрдогана, «если этого не будет, то на смену одним террористам придут другие, и оккупация продолжится».

Провинция Хомс

Как сообщает иранское информационное агентство Fars, сирийские правительственные войска успешно отразили атаку боевиков «Исламского государства»1 на город Эс-Сухнэ. По данным источника несколько террористов было убито и ранено, остальные нападавшие спасались бегством.

Напомним, город Эс-Сухнэ располагается на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор, вдоль которой проходят линии снабжения группировки сирийской армии, действующей на востоке страны.

Провинция Идлиб

Турция продолжает стягивать свои войска к границе с Сирией, сообщает ливанский телеканал Al-Manar. По информации источника, турецкие вооруженные силы направили очередной конвой в приграничный район с военной техникой, состоящий из шести бронетранспортеров и около 50 военнослужащих. Отмечается, что турецкие войска готовы войти на территорию провинций Идлиб и Алеппо.

Напомним, о начале военной операции ВС Турции было объявлено 7 октября этого года. Она проводится в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Астане между странами-гарантами. На стороне Турции также воюет 15 вооруженных группировок, которые ранее были задействованы в операции «Щит Евфрата».

Провинция Хама

Правительственные войска продолжают продвижение на западе провинции. Как сообщает источник в Twitter (@watanisy), под контроль сирийской армии перешел населенный пункт Каср-Али северо-западнее административного центра.

Провинция Эль-Кунейтра

Ливанское информационное агентство Al-Masdar передает, что ВВС Израиля в очередной раз вторглись в воздушное пространство Сирии. По информации источника израильская военная авиация совершили несколько полетов над сирийско-ливанской границей в районе горы Хермон, к северу от оккупированного Израилем района Голанских высот.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)