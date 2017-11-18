Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Посольство РФ в США призвало Вашингтон прекратить давление на российские СМИ
Новости Сирии
Сирия новости 18 ноября 07.00: ВВС Израиля совершают полеты над сирийско-ливанской границей; протурецкие группировки обстреляли Африн
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 18 ноября 07.00: ВВС Израиля совершают полеты над сирийско-ливанской границей; протурецкие группировки обстреляли Африн

    7:00  18 Ноября 2017
    663

    Сирия новости 18 ноября 07.00: ВВС Израиля совершают полеты над сирийско-ливанской границей; протурецие группировки обстреляли Африн

    Сирия, 18 ноября. ВВС Израиля совершают полеты над сирийско-ливанской границей; протурецкие группировки обстреляли Африн; Турция продолжает стягивать войска к сирийской границе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенный пункт на севере Хамы.

    «Исламское государство»: совершило неудачное наступление на Эс-Сухнэ.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли жилой район Алеппо.

    Сирия новости 18 ноября 07.00: ВВС Израиля совершают полеты над сирийско-ливанской границей; протурецие группировки обстреляли Африн

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 18 ноября 07.00: ВВС Израиля совершают полеты над сирийско-ливанской границей; протурецие группировки обстреляли Африн

    По сообщениям источника в социальной сети Twitter (@C_Military1), боевики вооруженных группировок, воюющих против правительства Башара Асада, обстреляли площадь Сабаа Бахрат и район Аль-Аббасин в столице Сирии Дамаске. Отмечается, что в результате этого погиб один мирный житель и еще 13 получили ранения.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 18 ноября 07.00: ВВС Израиля совершают полеты над сирийско-ливанской границей; протурецие группировки обстреляли Африн

    Как сообщает источник в Twitter (@DefenseUnits), боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли жилой район Шейх Максуд в столице провинции, в результате чего были частично разрушены дома мирных жителей.

    По информации того же источника боевики вооруженных группировок, поддерживаемые Турцией, произвели гранатометный обстрел считающегося курдским города Африн. Отмечается, что в результате пострадали мирные жители.

    Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что население Африна наполовину состоит из арабов, и поэтому его надо зачистить от «террористов» курдских «Народных отрядов самообороны» (YPG), после чего создать там наблюдательные пункты. По словам Эрдогана, «если этого не будет, то на смену одним террористам придут другие, и оккупация продолжится».

    Провинция Хомс

    Сирия новости 18 ноября 07.00: ВВС Израиля совершают полеты над сирийско-ливанской границей; протурецие группировки обстреляли Африн

    Как сообщает иранское информационное агентство Fars, сирийские правительственные войска успешно отразили атаку боевиков «Исламского государства»1 на город  Эс-Сухнэ. По данным источника несколько террористов было убито и ранено, остальные нападавшие спасались бегством.

    Напомним, город Эс-Сухнэ располагается на трассе ПальмираДейр-эз-Зор, вдоль которой проходят линии снабжения группировки сирийской армии, действующей на востоке страны.  

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 18 ноября 07.00: ВВС Израиля совершают полеты над сирийско-ливанской границей; протурецие группировки обстреляли Африн

    Турция продолжает стягивать свои войска к границе с Сирией, сообщает ливанский телеканал Al-Manar. По информации источника, турецкие вооруженные силы направили очередной конвой в приграничный район с военной техникой, состоящий из шести бронетранспортеров и около 50 военнослужащих. Отмечается, что турецкие войска готовы войти на территорию провинций Идлиб и Алеппо.   

    Напомним, о начале военной операции ВС Турции было объявлено 7 октября этого года. Она проводится в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Астане между странами-гарантами. На стороне Турции также воюет 15 вооруженных группировок, которые ранее были задействованы в операции «Щит Евфрата».

    Провинция ХамаСирия новости 18 ноября 07.00: ВВС Израиля совершают полеты над сирийско-ливанской границей; протурецие группировки обстреляли Африн

    Правительственные войска  продолжают продвижение на западе провинции. Как сообщает источник в Twitter (@watanisy), под контроль сирийской армии перешел населенный пункт Каср-Али северо-западнее административного центра.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия новости 18 ноября 07.00: ВВС Израиля совершают полеты над сирийско-ливанской границей; протурецие группировки обстреляли Африн

    Ливанское информационное агентство Al-Masdar передает, что ВВС Израиля в очередной раз вторглись в воздушное пространство Сирии. По информации источника израильская военная авиация совершили несколько полетов над сирийско-ливанской границей в районе горы Хермон, к северу от оккупированного Израилем района Голанских высот.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #дамаск #хама #идлиб #хомс #эль-кунейтра
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 18 ноября 07.00: ВВС Израиля совершают полеты над сирийско-ливанской границей; протурецкие группировки обстреляли Африн
    Сирия новости 17 ноября 22.30: ВКС РФ нанесли удар по ИГ в районе Абу Кемаля, в Даръа возобновились бои между ССА и ИГ
    Сирия новости 17 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, при теракте в Дейр-эз-Зоре погибло 20 человек
    Сирия новости 17 ноября 16.30: САА отбила нападение боевиков в Дамаске, при взрыве в Идлибе погибло три человека
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        2:33   18 Ноября 2017
        503
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        17:48   17 Ноября 2017
        2227
        Украинские националисты ждут взрыва Закарпатья и отделения региона

        Украинские националисты ждут взрыва Закарпатья и отделения региона

        17:09   17 Ноября 2017
        7654
        Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

        Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

        16:10   17 Ноября 2017
        1256