Самолет столкнулся с вертолетом в небе над британским Эйлсбери
Эйлсбери, 17 ноября. Легкомоторный самолет столкнулся с вертолетом в небе над британским городом Эйлсбери.
«Мы послали спасателей на место происшествия, включая санитарную авиацию Долины Темзы, две бригады скорой помощи и транспортное средство быстрого реагирования. В результате инцидента погибло несколько человек, но на этом этапе это все, что мы можем сказать», — рассказал «Би-Би-Си» сотрудник службы скорой помощи.
На месте работают также семь пожарных машин из Эйлсбери, Хадденема, Оксфордшира и Беркшира.
We are hearing that the Waddesdon Hill incident is a mid-air collision - at scene now pic.twitter.com/GsWgpukvZE— Hayley O'Keeffe (@misshoknews) November 17, 2017
Включить уведомления в Вк