Самолет столкнулся с вертолетом в небе над британским Эйлсбери

Эйлсбери, 17 ноября. Легкомоторный самолет столкнулся с вертолетом в небе над британским городом Эйлсбери.

«Мы послали спасателей на место происшествия, включая санитарную авиацию Долины Темзы, две бригады скорой помощи и транспортное средство быстрого реагирования. В результате инцидента погибло несколько человек, но на этом этапе это все, что мы можем сказать», — рассказал «Би-Би-Си» сотрудник службы скорой помощи.

На месте работают также семь пожарных машин из Эйлсбери, Хадденема, Оксфордшира и Беркшира.