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Самолет столкнулся с вертолетом в небе над британским Эйлсбери
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    Самолет столкнулся с вертолетом в небе над британским Эйлсбери

    20:31  17 Ноября 2017
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    Самолет столкнулся с вертолетом в небе над британским Эйлсбери

    Эйлсбери, 17 ноября. Легкомоторный самолет столкнулся с вертолетом в небе над британским городом Эйлсбери.

    «Мы послали спасателей на место происшествия, включая санитарную авиацию Долины Темзы, две бригады скорой помощи и транспортное средство быстрого реагирования. В результате инцидента погибло несколько человек, но на этом этапе это все, что мы можем сказать», — рассказал «Би-Би-Си» сотрудник службы скорой помощи.

    На месте работают также семь пожарных машин из Эйлсбери, Хадденема, Оксфордшира и Беркшира.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #великобритания #самолет #вертолет #столкновение
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