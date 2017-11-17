Стамбул, 17 ноября. Улучшение ситуации в Сирии за последние полгода связано с действиями России, Турции и Ирана. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы сотрудничали с Россией, начиная с Алеппо, и мы добились серьезного успеха, Россия сдержала свое слово. Время от времени режим прекращения огня нарушают как правительственные силы, так и оппозиция, — сообщил он иностранным журналистам.

Министр напомнил, что также одной из стран-гарантов в астанинском процессе стал Иран. В результате ситуация в стране стала лучше, что шесть месяцев назад, отметил он.