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Улучшение ситуации в Сирии связано с действиями РФ, Турции и Ирана — Чавушоглу
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    Улучшение ситуации в Сирии связано с действиями РФ, Турции и Ирана — Чавушоглу

    20:32  17 Ноября 2017  /обновлено: 20:36  17 Ноября 2017
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    Улучшение ситуации в Сирии связано с действиями РФ, Турции и Ирана — Чавушоглу

    Стамбул, 17 ноября. Улучшение ситуации в Сирии за последние полгода связано с действиями России, Турции и Ирана. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

    «Мы сотрудничали с Россией, начиная с Алеппо, и мы добились серьезного успеха, Россия сдержала свое слово. Время от времени режим прекращения огня нарушают как правительственные силы, так и оппозиция, — сообщил он иностранным журналистам.

    Министр напомнил, что также одной из стран-гарантов в астанинском процессе стал Иран. В результате ситуация в стране стала лучше, что шесть месяцев назад, отметил он.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #россия #сирия #алеппо #турция #иран
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