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Американский политолог объяснил, почему США давят на Турцию из-за С-400
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    Американский политолог объяснил, почему США давят на Турцию из-за С-400

    20:26  17 Ноября 2017
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    Не военная тайна, а деньги: американский политолог объяснил, почему США давят на Турцию из-за С-400

    Американский политолог Дмитрий Саймс в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» признал, что Вашингтон пригрозил Турции отключением от технологий НАТО в случае покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» из-за нежелания проигрывать в честной конкурентной борьбе с Россией.

    Официально американцы заявляли, что опасаются, что С-400 поставят под угрозу безопасность новейших истребителей пятого поколения F-35, так как любые сведения об этих американских самолетах, переданные системам ПВО «Триумф», могут попасть в распоряжение России.

    «Пока Анкаре предлагают подумать. Обычная паранойя, но выкручивать руки Эрдогану начинают уже сейчас», — сказал Евгений Попов, ведущий политического ток-шоу «60 минут».

    Его соведущая Ольга Скабеева отметила, что это является частью российско-американских отношений и угрозы в адрес Турции, лишь бы только она не покупала российские С-400, попахивают конкурентной войной.  

    Гость студии «60 минут» американский политолог Дмитрий Саймс, возглавляющий Центр национальных интересов США, сказал, что ничего плохого в конкуренции не видит.    

    «Есть такое понятие как конкурентное преимущество, и Соединенные Штаты, а в других ситуациях — Россия, знают, как свои возможности использовать, чтобы настаивать на своем и проталкивать свои системы вооружения», — заявил Дмитрий Саймс.

    Он отметил также, что у Турции своя линия, очень жесткая, и турецко-американские отношения давно непростые.

    «Я не знаю, покупала бы Турция С-400, если бы ей не отказывали в приобретении соответствующих американских систем. Но в Вашингтоне опасаются не только за американский экспорт вооружения. Вашингтон опасается, что Турция продемонстрирует другим странам, что, оставаясь в НАТО и имея все преимущества членов НАТО, можно вести себя независимым, а в случае Эрдогана — даже дерзким образом. В Вашингтоне опасаются, что такие примеры могут быть заразительны. Поэтому есть энергичный диалог с Турцией и даже прямое давление», — сказал президент американского Центра национальных интересов.

    Его оппонент Игорь Морозов, член комитета Совета Федерации по международным делам, отметил, что в США пытаются заставить членов НАТО покупать вооружение только у них, а то, что касается противоракетной обороны — исключительно у них. На ПВО члены НАТО вообще не имеют права.

    «Это борьба за рынок, на который вышла Россия и успешно движется вперед на Ближнем Востоке. Это пугает американцев», — считает сенатор.

    Его коллега Франц Клинцевич также уверен, что здесь идет речь не о военных тайнах, а об экономике.

    «Теоретически при сопряжении боевых блоков возможно получить секретную информацию. Но дело не в этом. Все связано с экономикой. Экономика — это доминирующий фактор», — подчеркнул первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности.

    Автор: Алексей Громов
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