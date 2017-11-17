Путин пообещал выделить миллиард для поддержки талантливой молодежи

Москва, 17 ноября. На расширение системы грантов президента РФ для поддержки талантливой молодежи будет ежегодно выделяться 1 млрд рублей. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на совещании по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства.

«Я предлагаю дополнить систему грантов президента новым направлением — поддержкой молодых талантливых людей с тем, чтобы они могли бы совершать первые шаги, не думать о том, где им достать деньги», — сказал Путин.

Вторую часть гранта направят на поиск талантливой молодежи, добавил глава государства. Средства будут выделяться ежегодно дополнительно к президентским грантам.

Президент также отметил, что для приумножения культурного богатства России необходимо создать более эффективную систему поиска и поддержки молодых талантов.