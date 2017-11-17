Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Массовая зарядка пройдет в Пскове 20 ноября
Россия
Путин пообещал выделить миллиард для поддержки талантливой молодежи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин пообещал выделить миллиард для поддержки талантливой молодежи

    20:25  17 Ноября 2017
    59

    Путин пообещал выделить миллиард для поддержки талантливой молодежи

    Москва, 17 ноября. На расширение системы грантов президента РФ для поддержки талантливой молодежи будет ежегодно выделяться 1 млрд рублей. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на совещании по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства.

    «Я предлагаю дополнить систему грантов президента новым направлением — поддержкой молодых талантливых людей с тем, чтобы они могли бы совершать первые шаги, не думать о том, где им достать деньги», — сказал Путин.

    Вторую часть гранта направят на поиск талантливой молодежи, добавил глава государства. Средства будут выделяться ежегодно дополнительно к президентским грантам.

    Президент также отметил, что для приумножения культурного богатства России необходимо создать более эффективную систему поиска и поддержки молодых талантов.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #молодежь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        17:48   17 Ноября 2017
        1671
        Украинские националисты ждут взрыва Закарпатья и отделения региона

        Украинские националисты ждут взрыва Закарпатья и отделения региона

        17:09   17 Ноября 2017
        2574
        Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

        Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

        16:10   17 Ноября 2017
        747
        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        11:40   17 Ноября 2017
        7272