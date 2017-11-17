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Общество
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Россия
Как при бабушке: Путин процитировал деятелям культуры Александра I
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    Как при бабушке: Путин процитировал деятелям культуры Александра I

    22:00  17 Ноября 2017
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    Как при бабушке: Путин процитировал деятелям культуры Александра I

    Санкт-Петербург, 17 ноября. Президент России Владимир Путин вспомнил слова императора Александра I, комментируя просьбу деятелей культуры сделать все, как раньше.

    «Кто ни начинает говорить — все предлагают вернуться к тому, что было. Я, знаете, вспомнил, фразу Александра I, который взошел на трон и сказал: «Все будет, как при бабушке», — пошутил глава государства.

    Участники встречи попросили президента вернуть творческие вузы министерству культуры и восстановить нормативы подготовки артистов, которые использовались в Советском Союзе.

    По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, возвращение творческих вузов Минкультуры — стратегический вопрос, поскольку именно с этого ведомства в конце концов спрашивают за сомнительные постановки.  Он уверен, что в 2012 году была допущена большая ошибка, когда вузы искусства перешли в госпрограмму образования.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #петербург #деятели культуры
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