Как при бабушке: Путин процитировал деятелям культуры Александра I

Санкт-Петербург, 17 ноября. Президент России Владимир Путин вспомнил слова императора Александра I, комментируя просьбу деятелей культуры сделать все, как раньше.

«Кто ни начинает говорить — все предлагают вернуться к тому, что было. Я, знаете, вспомнил, фразу Александра I, который взошел на трон и сказал: «Все будет, как при бабушке», — пошутил глава государства.

Участники встречи попросили президента вернуть творческие вузы министерству культуры и восстановить нормативы подготовки артистов, которые использовались в Советском Союзе.

По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, возвращение творческих вузов Минкультуры — стратегический вопрос, поскольку именно с этого ведомства в конце концов спрашивают за сомнительные постановки. Он уверен, что в 2012 году была допущена большая ошибка, когда вузы искусства перешли в госпрограмму образования.