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Политика
Теперь с нами будут считаться: Клинцевич одобрил жесткий ответ на действия США
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    Теперь с нами будут считаться: Клинцевич одобрил жесткий ответ на действия США

    20:30  17 Ноября 2017
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    С нами будут считаться: Клинцевич одобрил жесткий ответ на давление США на российские СМИ

    В вечернем выпуске программы «Время покажет» на Первом канале обсуждался ответ России на требование минюста США к каналу RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Как известно, в ответ российская Госдума приняла зеркальное решение, и в России иностранными агентами могут быть признаны СМИ, либо зарегистрированные за рубежом, либо имеющие зарубежный капитал. Обеспокоенность по этому поводу уже выразила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), призвавшая и США, и Россию от практики признания СМИ иностранными агентами, поскольку это может отразиться на свободе слова. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что признание ряда СМИ иноагентами в США и России — неприемлемо.

    По мнению американского журналиста Майкла Бома, в данном случае Россия показала пример зеркального ответа.

    «Вы не всегда отвечаете зеркально, вспомните, когда мы выслали 35 дипломатов, вы выслали 750», — напомнил Бом дипломатический скандал, разразившийся некоторое время назад между РФ и США

    «Это было сделано, чтобы и у нас, и у вас стало равное количество дипломатов», — объяснил ведущий Анатолий Кузичев.

    «Ну да, стрелять — так стрелять, гулять — так гулять! — процитировал Бом слова из знаменитой песни Александра Розенбаума. — Это по-русски, но это же не зеркально».

    «Вы озадачены, значит мы все сделали правильно», — отреагировал ведший Анатолий Кузичев.

    В дискуссию по поводу закона о СМИ — иноагентах включился первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

    В дискуссию по поводу закона о СМИ включился Франц Клинцевич

    «Я всегда говорил, что адекватные симметричные ответы — самые действенные, — отметил сенатор. — Для нас это правильно, а то раньше мы все время стояли на задних лапках и просили, и говорили, чего изволите….Так вот, больше этого не будет».

    Теперь эта практика закончилась навсегда, отметил первый зампред комитета Совфеда.

    «Или с нами будут считаться, или и дальше будет такая нездоровая конфронтация, которая никому — ни всему миру, ни Соединенным Штатам, ни России не принесет никакой пользы. Поэтому этот ответ, который мы дали на действия США, на мой взгляд, самый правильный».

    По словам Клинцевича, он, как парламентарий, сейчас часто участвует в различных военных советах, и то, что он там слышит, вызывает у него мысли, применимые не только к военной, но и к политической сфере.

    «У меня очень хорошее настроение, потому что я понимаю, что наша армия не агрессивна, но я очень хорошо вижу, знаю, понимаю, что она всегда обеспечит безопасность нашей страны. Из такого подхода надо исходить, в том числе, и в политических вопросах — если пытаются обидеть — дайте такой ответ, чтобы запомнили. Чтобы поняли, что это никому никакой пользы не принесет. И то, что сегодня Европа вспомнила про свою европейскую толерантность, демократию и традиции, мне кажется, это очень хороший признак», — отметил Клинцевич, комментируя заявление ОБСЕ по поводу СМИ.

    «А стимулом было именно то, что Россия дала жесткий ответ на решение минюста США», — подхватил ведущий Анатолий Кузичев.

    «Конечно, нужен был только жесткий ответ, — подчеркнул Франц Клинцевич. — Но, повторю, это ответ адекватный, и, напомню, как говорят у нас в России, не мы первые начали».

    Телезрители, которые реагировали на дискуссию через Twitter программы, поддержали действия России по вопросу признания зарубежных СМИ иностранными агентами.

    Госдума приняла зеркальное решение на требование минюста США

    «Давно пора России действовать жестко и зеркально против США», — считает Олег Яхненко.

    «Лучшая защита — это мгновенный удар», — написал пользователь по имени Игорь.

    «Надо ответить еще жестче», — уверен Анатолий Соловей.

    «По-другому Запад не понимает. Жаль только, что мы поздновато делаем правильные выводы», — написала пользователь по имени Екатерина.

    Автор: Алексей Громов
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    #клинцевич #сми #время покажет #иноагенты
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