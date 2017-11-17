Аристократка Курицына: в соцсетях обрушились на Рынску, заступившуюся за Дюжева

Москва, 17 ноября. Пользователи соцсетей обрушились с критикой на журналистку и светскую львицу Божену Рынска, которая заступилась за актера Дмитрия Дюжева и назвала россиян «быдлом».

Комментируя скандал с Дюжевым, Рынска заявила, что он имел полное право пройти к стойке регистрации без очереди, однако остальные пассажиры не дали ему это сделать.

«И вот быдло начинает актера стыдить. Мол, а мы что — не люди, куда прешь. А Дима бедный начинает оправдываться, вместо того, чтобы шикнуть, а затем вызвать представителя на рейсе и потребовать реализации своего законного оплаченного права», — пишет она в Facebook.

Однако многим пользователям такая позиция журналистки показалась высокомерной, и они напомнили ей о ее бывшей фамилии.

«Она сама, видимо, аристократка с фамилией Курицына», — пишет один из комментаторов в Twitter. «По таким заявлениям сразу видно, кто быдло, а кто нет», — отмечает другой.

Ранее Дюжев заявил, что россияне заслуживают «туфту» и сериалы низкого качества. Это произошло после того, как его не пропустили пассажиры к стойке регистрации без очереди, несмотря на наличие билета бизнес-класса.