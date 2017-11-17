Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Массовая зарядка пройдет в Пскове 20 ноября
Общество
Аристократка Курицына: в соцсетях обрушились на Рынску, заступившуюся за Дюжева
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Аристократка Курицына: в соцсетях обрушились на Рынску, заступившуюся за Дюжева

    19:59  17 Ноября 2017
    330

    Аристократка Курицына: в соцсетях обрушились на Рынску, заступившуюся за Дюжева

    Москва, 17 ноября. Пользователи соцсетей обрушились с критикой на журналистку и светскую львицу Божену Рынска, которая заступилась за актера Дмитрия Дюжева и назвала россиян «быдлом».

    Комментируя скандал с Дюжевым, Рынска заявила, что он имел полное право пройти к стойке регистрации без очереди, однако остальные пассажиры не дали ему это сделать.

    Аристократка Курицына: в соцсетях обрушились на Рынску, заступившуюся за Дюжева

    «И вот быдло начинает актера стыдить. Мол, а мы что — не люди, куда прешь. А Дима бедный начинает оправдываться, вместо того, чтобы шикнуть, а затем вызвать представителя на рейсе и потребовать реализации своего законного оплаченного права», — пишет она в Facebook.

    Однако многим пользователям такая позиция журналистки показалась высокомерной, и они напомнили ей о ее бывшей фамилии.

    «Она сама, видимо, аристократка с фамилией Курицына», — пишет один из комментаторов в Twitter.

    «По таким заявлениям сразу видно, кто быдло, а кто нет», — отмечает другой.    

    Ранее Дюжев заявил, что россияне заслуживают «туфту» и сериалы низкого качества. Это произошло после того, как его не пропустили пассажиры к стойке регистрации без очереди, несмотря на наличие билета бизнес-класса.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #рынска #дюжев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        17:48   17 Ноября 2017
        1648
        Украинские националисты ждут взрыва Закарпатья и отделения региона

        Украинские националисты ждут взрыва Закарпатья и отделения региона

        17:09   17 Ноября 2017
        2519
        Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

        Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

        16:10   17 Ноября 2017
        733
        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        11:40   17 Ноября 2017
        7231