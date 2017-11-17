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Политика
Сирия: Минобороны РФ показало видео ударов ВКС РФ по ИГ в Абу-Кемале
Политика
Сирия: Минобороны РФ показало видео ударов ВКС РФ по ИГ в Абу-Кемале
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    Сирия: Минобороны РФ показало видео ударов ВКС РФ по ИГ в Абу-Кемале

    19:26  17 Ноября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ показало видео ударов ВКС РФ по ИГ в Абу-Кемале

    Москва, 17 ноября. Министерство обороны России обнародовало видео боевого вылета бомбардировщиков Ту-22М3, в ходе которого самолеты нанесли удары по позициям «Исламского государства»1 в районе сирийского города Абу-Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор).

    «Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с аэродрома на территории России, совершив перелет над территорией Ирана и Ирака, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ1 в районе города Абу-Кемаль», — сообщает Минобороны на официальном аккаунте в «ВКонтакте».

    Сирия: Минобороны РФ показало видео ударов ВКС РФ по ИГ в Абу-Кемале

    Целью ударов стали опорные пункты, а также скопление боевиков и бронетехники. Судя по данным средств объективного контроля, все цели были успешно поражены. С воздуха Ту-22М3 прикрывали истребители Су-30СМ, вылетевшие с аэродрома «Хмеймим». Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.   

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #иг #вкс рф #минобороны рф #дейр-эз-зор #абу-кемаль
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