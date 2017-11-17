Сирия: Минобороны РФ показало видео ударов ВКС РФ по ИГ в Абу-Кемале

Москва, 17 ноября. Министерство обороны России обнародовало видео боевого вылета бомбардировщиков Ту-22М3, в ходе которого самолеты нанесли удары по позициям «Исламского государства»1 в районе сирийского города Абу-Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор).

«Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с аэродрома на территории России, совершив перелет над территорией Ирана и Ирака, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ1 в районе города Абу-Кемаль», — сообщает Минобороны на официальном аккаунте в «ВКонтакте».

Целью ударов стали опорные пункты, а также скопление боевиков и бронетехники. Судя по данным средств объективного контроля, все цели были успешно поражены. С воздуха Ту-22М3 прикрывали истребители Су-30СМ, вылетевшие с аэродрома «Хмеймим». Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.