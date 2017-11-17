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Генсек НАТО объяснил, как Эрдоган и Ататюрк попали в список врагов альянса
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    Генсек НАТО объяснил, как Эрдоган и Ататюрк попали в список врагов альянса

    19:08  17 Ноября 2017
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    Генсек НАТО объяснил, как Эрдоган и Ататюрк попали в список врагов альянса

    Осло, 17 ноября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу принес официальные извинения Турции за инцидент, который произошел во время военных учений в норвежском Ставангере.

    Один из сотрудников НАТО внес имена бывшего и действующего президентов Турции в список врагов альянса, после чего Анкара отозвала своих военнослужащих, которые участвовали в учениях. По словам Столтенберга, виновником скандала оказался один конкретный человек, чьи взгляды расходятся с официальной позицией Североатлантического альянса.

    Генсек НАТО объяснил, как Эрдоган и Ататюрк попали в список врагов альянса

    «Я принес извинения за оскорбление. Инцидент был результатом действий одного человека и не является отражением подходов НАТО», — отметил он в эфире норвежского телеканала NTB.

    Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился отозвать из Ставангера 40 турецких военных после того, как обнаружил свое имя и имя первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в списке врагов альянса.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #турция #нато #эрдоган #ататюрк #столтенберг
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