Генсек НАТО объяснил, как Эрдоган и Ататюрк попали в список врагов альянса

Осло, 17 ноября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу принес официальные извинения Турции за инцидент, который произошел во время военных учений в норвежском Ставангере.

Один из сотрудников НАТО внес имена бывшего и действующего президентов Турции в список врагов альянса, после чего Анкара отозвала своих военнослужащих, которые участвовали в учениях. По словам Столтенберга, виновником скандала оказался один конкретный человек, чьи взгляды расходятся с официальной позицией Североатлантического альянса.

«Я принес извинения за оскорбление. Инцидент был результатом действий одного человека и не является отражением подходов НАТО», — отметил он в эфире норвежского телеканала NTB.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился отозвать из Ставангера 40 турецких военных после того, как обнаружил свое имя и имя первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в списке врагов альянса.