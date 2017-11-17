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Тело звезды сериала «Морские дьяволы» две недели пролежало в ванной
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    Тело звезды сериала «Морские дьяволы» две недели пролежало в ванной

    20:14  17 Ноября 2017
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    Тело звезды сериала «Морские дьяволы» две недели пролежало в ванной

    Санкт-Петербург, 17 ноября. Актер из сериала «Морские дьяволы» Сергей Салеев скончался на 49-м году жизни в Петербурге.

    Вечером 1 ноября тело Салеева обнаружила его 24-летняя подруга. Она вызвала скорую, однако медики уже не смогли спасти мужчину. Как стало известно, незадолго до смерти актер поставил себе зубные импланты, которые врачи посоветовали полоскать спиртом. Это привело к запою, рассказали знакомые Салеева. Теперь знакомые артиста пытаются пристроить двух его котов, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге». По данным СМИ, на момент обнаружения тело Салеева пролежало в ванной уже две недели.

    Сергей Салеев известен зрителю по роли Павла Кислова в сериале «Морские дьяволы. Смерч-3». Он также снимался в картинах «Важняк. Игра навылет» и «Дело было в Гавриловке».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #актер #салеев
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