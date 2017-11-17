Взрыв прогремел в провинции Дейр эз-Зор: 35 человек погибли

Дейр-эз-Зор, 17 ноября. Не менее 35 человек погибли в результате взрыва в провинции Дейр-эз-Зор, расположенной на востоке Сирии.

Смертник запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) привел в действие взрывное устройство рядом с пропускным пунктом коалиции «Силы демократической Сирии».

Взрыв произошел в сирийской провинции Дейр эз-Зор, которая расположена на востоке страны. По последним данным, в трагедии погибли минимум 35 человек.

Ранее стало известно, что сирийская арабская армия полностью освободила от «Исламского государства»1 остров Хувейджа Кати на реке Евфрат.

1 Организация запрещена на территории РФ.