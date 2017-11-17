Историк Петр Толочко объяснил политическое непостоянство Украины

Остановить историков, собравшихся обсудить Октябрьскую революцию 1917 года, невозможно — ученые мужи увлеклись дискуссией и задержали круглый стол на площадке VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Одним из гостей форума стал историк, профессор Петр Толочко, академик Национальной академии наук Украины. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей он рассказал об очередной волне переименований улиц в украинских городах, народных брожениях и исторических причинах украинского политического непостоянства.

— Петр Петрович, как относятся к вашим поездкам в Россию украинские коллеги? Вам ничего не грозит за выступление на культурном форуме в Петербурге?

— Если я скажу, что мои поездки в Россию оппоненты встречают с восторгом, я погрешу против истины. Конечно, они считают, что я недостаточно патриотичен, что я поддерживаю отношения со страной-врагом, оккупантом и так далее. Но я веду контакты не с политической элитой России, не с президентскими и властными структурами, а с моими коллегами учеными. Мы собираемся на научных форумах, обсуждаем исторические проблемы. У России и Украины единая история, единый предмет исследования, это исторический факт, и от этого никуда не денешься. Как бы мы ни провозглашали курс на интеграцию с Европой, как бы ни пытались вытравить из своего сознания все российское и, прежде всего, язык — все это бесперспективно. Не получится. На какое-то время, может быть, переломят через колено, но потом начнется обратное движение. Люди не могут и не должны забыть того, что биологически русские, украинцы и белорусы — это один народ. Я создал виртуальное древо жизни восточных славян: в его основании в глубину уходят 12 мощных корней — 12 восточнославянских племен предрусского времени, далее Русь, где мы были в едином государстве, и дальше три ветви расходятся – Малороссия, Белороссия и Великороссия. Конечно, можно подрубить одну ветку, или она может усохнуть, но уйти от факта нашего родства невозможно. Так что я не боюсь ездить в Россию. Куда же мне еще ездить, если я историк Древней Руси, восточных славян? С кем я буду общаться, контактировать и полемизировать, не в Брюсселе же мое место и не в Вашингтоне. Я уже в таком возрасте и в таком положении, что могу сам определять, куда мне ездить, а куда не ездить.

— Очень уважаем вашу смелость. Вы видите, у нас 100-летие революции очень активно отмечается. Но и для Украины это было столь же значимый поворот в истории. Помнят ли у вас сейчас об этом?

— Я как раз говорил в сегодняшней дискуссии, что если кому-то Октябрьская революция положительно аукнулась, так это Украине. Когда образовывался Советский Союз, он создавался по территориально-национальному принципу, и Украина как государственное образование впервые появилась на политической карте мира. А потом достаточно неплохо жила в составе СССР: на момент развала она занимала 10-е место по уровню развития. Мне кажется, что мы, украинцы, должны быть благодарны Октябрьской революции. Конечно, были голодоморы и другие несчастья, но они были и у русских, белорусов, казахов, это не был геноцид, как наши этноидеологи пытаются изобразить. На Украине отношение к этим далеким событиям сегодня негативное, потому что оно определяется этим галичанским национализмом, который сегодня правит бал у нас. Переименовываются улицы, города, площади. Скажем, герой гражданской войны Николай Щорс — удивительная личность, романтичная. В 24 года — уже командир дивизии со своими взглядами, убеждениями. Ничего плохого он Украине не сделал. Но убирают его название из городов, заменяют Бандерой. Бандера же – личность одиозная: террорист, организатор нетерпимого хуторянского национализма. Памятников Ленину уже не осталось, участникам Великой Отечественной войны монументы сносят… Сейчас ставят вопрос о том, чтобы снести памятник Николаю Ватутину — генералу, который командовал Украинским фронтом и освобождал Украину. Наступил этап кощунственной безнравственности. Когда я наблюдаю за этим шабашем, мне кажется, что я уже живу не в своей стране, что это что-то другое пришло. И наверно, так жить больше нельзя. Хотелось бы верить, что это закончится, но, как говорил Некрасов: «Жаль только — жить в эту пору прекрасную/ Уж не придется — ни мне, ни тебе». Не мне, по крайней мере…

— Некоторые историки сегодня во время дискуссии сравнили украинский Майдан с Октябрем 1917 года. Есть схожие элементы в этих революциях?

— О нет, сравнения быть не может. Действительно, некоторые мои коллеги считают, что это вещи одного порядка. Но нет, ничего общего. Революция — это смена общественной и экономической формации, это когда меняется все. Октябрьская революция как раз привела к этой смене. У нас же был элементарный государственный переворот. Миллиардеры схлестнулись с миллиардерами. Миллиардеры, которые окружали президента Януковича, стали неугодны миллиардерам, которые шли с нынешним президентом Порошенко. Запад подключился, помог — это всегда бывает. Но причина в нас самих. Это наша беда.

Вот сейчас переживаем этот феномен Саакашвили — он шут такой, но, очевидно, «разрешен» США, потому что Порошенко с ним ничего не может сделать. Сейчас народ бродит по улицам, но не сам по себе – его организовывают. Брожения происходят, кто-то на этом зарабатывает. Бабки пошли на митинги, сегодня с одними 50 гривен заработали, завтра с другими, там 100 гривен. Происходит падение морали, причем провоцируют это так называемые политические элиты. На самом деле, это никакие не элиты, а политические кланы. Ничего стабильного нет в стране...

— В Киеве постоянно что-то происходит — протестные акции, митинги, возмущения… Помимо денег, возможно, здесь замешан еще и какой-то украинский мятежный дух?

— Знаете, я пишу разделы в «Очерки истории Украины» и, пока летел в самолете, решил вставить в них главу о кочевниках южнорусских степей. Это мы сейчас сжились с политической картой Украины и думаем, что она такой была всегда. Но половина современных территорий никакого отношения к Украине не имела — это была кочевническая степь. Я записал себе: вот песня про украинцев «Чорні брові, карі очі» — это же нам от тюрков досталось, это тюркский элемент. Подумал дальше и решил, что от них у нас и страсть к цивилизационному кочеванию от одних сил к другим. Мы постоянно бились в треугольнике Варшава-Москва-Стамбул, сейчас он сузился до одной западной стороны. Когда-то у меня был стих со словами «Что случилось с нами? Откуда эта напасть? То ль Европа подмешала, то ль Восток подсыпал нам». Какие-то восточные следы буйной стихии у нас есть и наше, мягко скажем, политическое непостоянство.

— Вы историк и, думаю, умеете видеть историческую перспективу. Какие ваши прогнозы на ближайшее будущее Украины и отношения наших стран?

— В ближайшее десятилетие ничего не изменится — мы продолжаем мигрировать к западноевропейскому берегу. Мы с Россией не помиримся в ближайшее время. Вот у нас с вами фамилии одинакового национального происхождения, но Авраменко петербургская еще долго будет москалькой, а Толочко киевский будет украинцем.