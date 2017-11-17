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Политика
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Украина
Украинские силовики показали американцам войну в Донбассе
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    Украинские силовики показали американцам войну в Донбассе

    19:00  17 Ноября 2017
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    Украинские силовики показали американцам войну в Донбассе

    Киев, 17 ноября. Украинцы показали делегации США район военной операции в Донбассе. Как сообщили в пресс-службе штаба так называемой АТО, возглавил делегацию военный атташе при американском посольстве на Украине Томас Уоффорд.

    «Делегация Вооружённых сил США во главе с атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине полковником Томасом Уоффордом с многодневным рабочим визитом посетила район проведения антитеррористической операции», — заявили в штабе АТО.

    Напомним, помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на встрече 14 ноября подробно обсудили российскую инициативу по размещению в Донбассе миротворческой миссии ООН. США передали 29 абзацев своих предложений к российскому проекту, из которых делегация РФ сочла приемлемыми три.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сша #донбасс #украина
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