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Политика
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Сегодня в Сети: Пушков раскритиковал Хейли, Исинбаева возмущена решением WADA
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    Сегодня в Сети: Пушков раскритиковал Хейли, Исинбаева возмущена решением WADA

    19:19  17 Ноября 2017
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    Сегодня в Сети: Пушков раскритиковал Хейли, Исинбаева возмущена решением WADA

    Сегодня в Интернете, 17 ноября. Алексей Пушков раскритиковал позицию США по сирийскому вопросу в ООН. «Голос Америки» и «Радио свобода» получили предупреждение о возможном причислении к иностранным агентам. Елена Исимбаева возмущена преследованием российских олимпийцев.

    Сирийский вопрос в ООН

    Россия, воспользовавшись правом вето, заблокировала в Совбезе ООН американский проект резолюции на продление мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Вслед за этим был отклонен российский проект резолюции по миссии ООН-ОЗХО. При этом постпред США при ООН Никки Хейли обрушилась с обвинениями в адрес России, обвинив Москву в саботировании расследования.

    «Генезис: К.Пауэлл изобрел "пробирочную дипломатию", С.Пауэр занималась истерической дипломатией, а Н.Хейли создает "фейковую дипломатию"», — едко пошутил по этому поводу сенатор Алексей Пушков.

    Сегодня в Сети: Пушков раскритиковал Хейли, Исинбаева возмущена решением WADA

    Подробности того, что представляет из себя «пробирочная дипломатия» США, читайте в материале Федерального агентства новостей, а также в интервью главы комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.

    «Следующая химическая атака будет на ваших руках, сказала Никки Хейли в ООН, обращаясь к нашей стране. Переведя на русский язык — скоро будет химатака», — написала в Twitter режиссер Марина Саакян.

    «Это о нас вытирают ноги. В ООН представитель США заявила, что если в Сирии случится еще одна химатака, то она будет на совести России, хотя они даже не выезжали на место, но виноваты мы. Нашим бы встать и покинуть этот цирк!» — возмущен блогер Борис Бритва.‏

    «В Сирии семь бед — у ЕС один ответ: санкции. Была химатака, не было химатаки, ЕС это неизвестно. Но наказать надо Россию», — пишет блогер Кот™.

    Иностранные агенты получили письма

    Как известно, Госдума приняла законопроект о признании СМИ с зарубежным финансированием иностранными агентами. Совет Федерации этот документ еще не одобрил, кроме того, закон вступит в силу только после подписания президентом РФ Владимиром Путиным.

    Тем не менее, Минюст РФ уже начал рассылать в некоторые СМИ уведомления о возможном включении их в список иностранных агентов, сообщает «Газета.ру». Предупреждения в частности получили «Голос Америки», «Радио Свобода» и проект «Крым. Реалии». По этому поводу уже выразил недовольство сенатор Джон Маккейн, которому ответил член Совета Федерации Алексей Пушков.

    «Маккейн: "Голос Америки" и "Радио Свобода" добиваются правды, развенчивают ложь". О, да — ангелы правды! Фантазия сенатора не знает предела», — сыронизировал Пушков.

    Сегодня в Сети: Пушков раскритиковал Хейли, Исинбаева возмущена решением WADA

    Накипело: Исинбаева раскритиковала решение WADA по допинговому скандалу

    Прославленная российская спортсменка Елена Исинбаева написала в Instagram эмоциональную заметку по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказать в восстановлении лицензии Российскому антидопинговому агентству РУСАДА, что может повлечь за собой отстранение РФ от зимней Олимпиады-2018.

    «Полный беспредел, — написала Исинбаева в соцсети. — Столько было проделано, и все напрасно... <…> Только завершим выполнение критериев одной дорожной карты, так они нам новую присылают. Все это напоминало бег по замкнутому кругу: делаешь, делаешь, а результат не меняется».

    Сегодня в Сети: Пушков раскритиковал Хейли, Исинбаева возмущена решением WADA

    По словам спортсменки, в том, что касается сути доклада Ричарда Макларена, на основании которого России предъявлены обвинения в якобы наличии «государственной программы» поддержки допинга, ситуация еще более странная.

    «Мы обязаны признать работу человека, который в принципе ничего не доказал (весь его доклад основывается на догадках и предположениях), — пишет Исинбаева. — Мне лично, читавшей оба его доклада дважды не понятно, что именно мы должны признать. В докладе нет выводов вообще. Чего они от нас хотят? Может быть, они сами не знают, просто как роботы монотонно выполняют поставленную кем-то перед ними задачу и все?»

    «Накипело», — заканчивает свой эмоциональный пост спортсменка.

     

    Ну, что я могу сказать про решение ВАДА в отношении восстановления соответствия РУСАДА @rusada_russia... Полный беспредел... Столько было проделано и всё напрасно...Хотело ВАДА доступ к закрытым городам – пожалуйста, увеличить необоснованно бюджет в два раза? Конечно! Принять независимых экспертов ВАДА, которые контролируют и координируют деятельность РУСАДА за приличные деньги – конечно, пусть приезжают. Избрать независимого Генерального директора? Избрали. Исинбаева не может быть председателем наблюдательного совета? Конечно, я место уступлю...И так постоянно. Только завершим выполнение критериев одной дорожной карты, так они нам новую присылают... Всё это напоминало бег по замкнутому кругу: делаешь, делаешь, а результат не меняется. А теперь о докладе Макларена и царапинах на бутылках сочинских допинг проб, доказывающих вину наших спортсменов... Мы обязаны признать работу человека, который в принципе ничего не доказал (весь его доклад основывается на догадках и предположениях). Все следственные эксперименты по повторному вскрытию банок он лично делал сам без свидетелей. Предполагаемые информаторы все засекреченные, якобы в целях их безопасности...То есть он говорит: я всё доказал, но каким путём и кто мне помогал я вам не скажу – это не безопасно для свидетелей. Очень легко всё доказывать с вымышленными людьми на па́ру. Мне лично, читавшей оба его доклада дважды не понятно, что именно мы должны признать. В докладе нет выводов вообще. Чего они от нас хотят? Может быть они сами не знают, просто как роботы монотонно выполняют поставленную кем-то перед ними задачу и всё... Царапины...а знаете ли вы, что передав весь биоматериал спортсменов после завершившихся Олимпийский игр на хранение ВАДА, ответственность за них несёт ВАДА И МОК. То есть теперь, по прошествию 3 лет, учитывая не простую политическую ситуацию в отношении России, они нам хотят сказать, что ответственность за царапины на банках несём МЫ... Ну, знаете ли, это уже перебор. Откуда мы знаем, что ВАДА с ними делало все эти годы? Где гарантии правильного хранения и отсутствие манипуляций с банками с их стороны?! Накипело...

    A post shared by Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) on

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия #пушков #исинбаева #хейли #соцсети
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