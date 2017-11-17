Сегодня в Сети: Пушков раскритиковал Хейли, Исинбаева возмущена решением WADA

Сегодня в Интернете, 17 ноября. Алексей Пушков раскритиковал позицию США по сирийскому вопросу в ООН. «Голос Америки» и «Радио свобода» получили предупреждение о возможном причислении к иностранным агентам. Елена Исимбаева возмущена преследованием российских олимпийцев.

Сирийский вопрос в ООН

Россия, воспользовавшись правом вето, заблокировала в Совбезе ООН американский проект резолюции на продление мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Вслед за этим был отклонен российский проект резолюции по миссии ООН-ОЗХО. При этом постпред США при ООН Никки Хейли обрушилась с обвинениями в адрес России, обвинив Москву в саботировании расследования.

«Генезис: К.Пауэлл изобрел "пробирочную дипломатию", С.Пауэр занималась истерической дипломатией, а Н.Хейли создает "фейковую дипломатию"», — едко пошутил по этому поводу сенатор Алексей Пушков.

Генезис: К.Пауэлл изобрел "пробирочную дипломатию", С.Пауэр занималась истерической дипломатией, а Н.Хейли создает "фейковую дипломатию". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 17, 2017

Подробности того, что представляет из себя «пробирочная дипломатия» США, читайте в материале Федерального агентства новостей, а также в интервью главы комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.

«Следующая химическая атака будет на ваших руках, сказала Никки Хейли в ООН, обращаясь к нашей стране. Переведя на русский язык — скоро будет химатака», — написала в Twitter режиссер Марина Саакян.

Следующая химическая атака будет на ваших руках, сказала Никки Хейли в ООН, обращаясь к нашей стране...

Переведя на русский язык - скоро будет химатака???? pic.twitter.com/jx9AOhna4g — Марина Саакян ???????? (@marina_saniram) November 17, 2017

«Это о нас вытирают ноги. В ООН представитель США заявила, что если в Сирии случится еще одна химатака, то она будет на совести России, хотя они даже не выезжали на место, но виноваты мы. Нашим бы встать и покинуть этот цирк!» — возмущен блогер Борис Бритва.‏

«В Сирии семь бед — у ЕС один ответ: санкции. Была химатака, не было химатаки, ЕС это неизвестно. Но наказать надо Россию», — пишет блогер Кот™.

Иностранные агенты получили письма

Как известно, Госдума приняла законопроект о признании СМИ с зарубежным финансированием иностранными агентами. Совет Федерации этот документ еще не одобрил, кроме того, закон вступит в силу только после подписания президентом РФ Владимиром Путиным.

Тем не менее, Минюст РФ уже начал рассылать в некоторые СМИ уведомления о возможном включении их в список иностранных агентов, сообщает «Газета.ру». Предупреждения в частности получили «Голос Америки», «Радио Свобода» и проект «Крым. Реалии». По этому поводу уже выразил недовольство сенатор Джон Маккейн, которому ответил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Маккейн: "Голос Америки" и "Радио Свобода" добиваются правды, развенчивают ложь". О, да — ангелы правды! Фантазия сенатора не знает предела», — сыронизировал Пушков.

Маккейн:"Голос Америки" и "Радио Свобода" добиваются правды, развенчивают ложь". О, да - ангелы правды ! Фантазия сенатора не знает предела. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 17, 2017

Накипело: Исинбаева раскритиковала решение WADA по допинговому скандалу

Прославленная российская спортсменка Елена Исинбаева написала в Instagram эмоциональную заметку по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказать в восстановлении лицензии Российскому антидопинговому агентству РУСАДА, что может повлечь за собой отстранение РФ от зимней Олимпиады-2018.

«Полный беспредел, — написала Исинбаева в соцсети. — Столько было проделано, и все напрасно... <…> Только завершим выполнение критериев одной дорожной карты, так они нам новую присылают. Все это напоминало бег по замкнутому кругу: делаешь, делаешь, а результат не меняется».

По словам спортсменки, в том, что касается сути доклада Ричарда Макларена, на основании которого России предъявлены обвинения в якобы наличии «государственной программы» поддержки допинга, ситуация еще более странная.

«Мы обязаны признать работу человека, который в принципе ничего не доказал (весь его доклад основывается на догадках и предположениях), — пишет Исинбаева. — Мне лично, читавшей оба его доклада дважды не понятно, что именно мы должны признать. В докладе нет выводов вообще. Чего они от нас хотят? Может быть, они сами не знают, просто как роботы монотонно выполняют поставленную кем-то перед ними задачу и все?»

«Накипело», — заканчивает свой эмоциональный пост спортсменка.