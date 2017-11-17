Сирия: жители Алеппо рассказали ФАН о том, как пострадали от боевиков

Жители Алеппо рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о том, какие страдания они испытали, пока город был под контролем боевиков. Несмотря на то, что с момента полного освобождения Алеппо правительственными войсками прошел почти год, мирные жители до сих пор с ужасом вспоминают о том времени.

Житель района Алеппо Фарафра Мухаммад Абдалла Гузейли рассказал ФАН, что до войны местное население жило «лучше некуда»:

«Но, когда нас захватили боевики, они буквально сломали нам жизнь. Они постоянно делили людей на тех, кто предан режиму, и тех, кто выступает против правительства, и когда убеждались в том, что какой-то человек поддерживает режим, то убивали его. Они забирали местных жителей в исламские тюрьмы и в штабы. Никто не мог жить под их властью, лишь те, кто выступал за них, и то недолго».

Мухаммад рассказал, что боевики практически все здания в его районе сравняли с землей:

«Наш дом у публичной Бани Ас-Сакка в районе Аль-Вали полностью разрушен. Это все боевики, они разбомбили некоторые дома, а некоторые обрушились из-за туннелей. Боевики копали туннели под городом и разрушили тем самым фундамент многих домов. Они убили моего брата и моего племянника. Племянник умер здесь, за мечетью. А брат на улице, где находится банк. Племянник отказался сесть в машину с боевиками, и они за это его убили. Думаю, что все беженцы рано или поздно вернутся. Через 2 года, 5 лет или 10, все равно они вернутся. Здесь их дом, их родственники».

Другая жительница Алеппо рассказала, что боевики лишили ее семью всего

«У нас ничего не осталось. У меня и у моих детей остался только Аллах. Моего мужа убили , потому что он не вступил в ряды боевиков. Они выгнали нас на улицу, разрушили наш дом и забрали все, что в нем было, теперь мы бездомные».

Бушра Ас Сайид Таха, проживающая в районе Алеппо Зибдия, тоже рассказала, что жила очень хорошо и счастливо:

«Когда пришли боевики и захватили нас, нам пришлось бежать. Наш дом разрушили, а меня ранили в ногу. Мы уже поменяли два места жительства и теперь живём здесь. До освобождения было очень тяжело жить в этом районе. Было тяжело во всём, в работе, с продовольствием. Какое-то время мой муж не работал, и мы жили без денег. Плюс ко всему, район контролировали террористы. Сейчас у нас появилась надежда на то, что ситуация улучшится».

Пока город был под властью боевиков, по словам Бушры, невозможно было найти питание для своего ребенка:

«Остальные продукты были очень дорогие и недоступные для нас. Не было денег ни на еду, ни на остальные потребности ребенка. Террористы даже вламывались в дома мирных жителей под предлогом, что кто-то сотрудничает с режимом. Все жили в постоянном страхе. Террористы вламывались в дома, забирали братьев, отцов, сыновей и публично расстреливали их на глазах у всех прямо на площади, куда загоняли мирных жителей смотреть на казни. Они держали всех нас в страхе».

Как вспоминает Бушра, террористы забирали даже тех, кто не имел никакого отношения к политике и не принадлежал ни к какой группировке:

«Если террористам нравились дома, то они просто так их захватывали, убивая жителей этих квартир и домов. Я очень надеюсь, что наша жизнь станет такой, какой была до захвата. Клянусь Аллахом, я мечтаю об этом. Чтобы наш город Алеппо стал таким, каким его все знают и помнят. Это моя мечта, чтобы город вернулся к прошлой жизни, и дети смогли прожить свое детство как полагается. Они ведь не видели детства. Моя маленькая дочь каждый раз начинает плакать от страха, когда слышит звук ракет. Она обнимает меня и плачет, а она ведь еще совсем ничего не понимает».

Напомним, город Алеппо был полностью освобожден в результате операцииСАА «Заря победы», которая проходила при значительной поддержке ВКС РФ, 22 декабря 2016 года.