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Политика
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Политика
Москва надеется, что Украина не будет мешать обмену пленными с ДНР и ЛНР
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    Москва надеется, что Украина не будет мешать обмену пленными с ДНР и ЛНР

    18:51  17 Ноября 2017
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    Москва надеется, что Украина не будет мешать обмену пленными с ДНР и ЛНР

    Москва, 17 ноября. Россия надеется на то, что Украина не будет создавать искусственных преград в процессе обмена пленными с ДНР и ЛНР. Об этом в пятницу заявило министерство иностранных дел РФ.

    «Вопросы безопасности должны рассматриваться параллельно с вопросами политического урегулирования. Рассчитываем и на прогресс в деле обмена пленными, надеемся, что Киев не будет на этот раз чинить искусственных препятствий», — говорится в сообщении.

    Москва надеется, что Украина не будет мешать обмену пленными с ДНР и ЛНР

    МИД РФ также призвал Киев прекратить саботаж разведения сил в Станице Луганской. В ведомстве напомнили, что 6 ноября беспилотник ОБСЕ зафиксировал используемые окопы ВСУ там, откуда украинские силовики уже давно должны были уйти.

    Критике подверглась и работа самих наблюдателей, которые избирательно освещают ситуацию в Донбассе, показывая одни факты, но при этом скрывая другие. Москва обвинила СММ ОБСЕ в попытке подыграть одной из сторон конфликта, что является нарушением принципа объективности.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #днр #донбасс #украина #лнр #мид рф #пленные #обмен
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