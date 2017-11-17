Москва надеется, что Украина не будет мешать обмену пленными с ДНР и ЛНР

Москва, 17 ноября. Россия надеется на то, что Украина не будет создавать искусственных преград в процессе обмена пленными с ДНР и ЛНР. Об этом в пятницу заявило министерство иностранных дел РФ.

«Вопросы безопасности должны рассматриваться параллельно с вопросами политического урегулирования. Рассчитываем и на прогресс в деле обмена пленными, надеемся, что Киев не будет на этот раз чинить искусственных препятствий», — говорится в сообщении.

МИД РФ также призвал Киев прекратить саботаж разведения сил в Станице Луганской. В ведомстве напомнили, что 6 ноября беспилотник ОБСЕ зафиксировал используемые окопы ВСУ там, откуда украинские силовики уже давно должны были уйти.

Критике подверглась и работа самих наблюдателей, которые избирательно освещают ситуацию в Донбассе, показывая одни факты, но при этом скрывая другие. Москва обвинила СММ ОБСЕ в попытке подыграть одной из сторон конфликта, что является нарушением принципа объективности.