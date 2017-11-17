Путин потребовал от Мединского отчет о поддержке детских театров в регионах России

Санкт-Петербург, 17 ноября. Президент России Владимир Путин обсудил с министром культуры Владимиром Мединским и артистом Сергеем Безруковым финансирование детских театров в регионах страны.

«Поддержка нужна, конечно, это чрезвычайно важная сфера, — констатировал российский лидер, — без поддержки это сделать (сохранить детские театры в регионах. — Прим. ФАН) невозможно».

Мединский отметил, что каждый год Минкультуры выделяет на эти цели 220 миллионов рублей. В свою очередь Безруков добавил, что они распределяются между 198 театрами в 73 регионах страны.

«Получается по миллиону рублей на театр… — подсчитал президент и обратился к Мединскому. — Давайте договоримся, вы мне отдельно по этому вопросу напишите».

Путин отметил, что театр для взрослых может коммерциализировать свою деятельность, однако для детских это невозможно.