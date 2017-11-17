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Путин потребовал от Мединского отчет о поддержке детских театров в регионах России
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    Путин потребовал от Мединского отчет о поддержке детских театров в регионах России

    20:00  17 Ноября 2017
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    Путин потребовал от Мединского отчет о поддержке детских театров в регионах России

    Санкт-Петербург, 17 ноября. Президент России Владимир Путин обсудил с министром культуры Владимиром Мединским и артистом Сергеем Безруковым финансирование детских театров в регионах страны.

    «Поддержка нужна, конечно, это чрезвычайно важная сфера, — констатировал российский лидер, — без поддержки это сделать (сохранить детские театры в регионах. — Прим. ФАН) невозможно».

    Путин потребовал от Мединского отчет о поддержке детских театров в регионах России

    Мединский отметил, что каждый год Минкультуры выделяет на эти цели 220 миллионов рублей. В свою очередь Безруков добавил, что они распределяются между 198 театрами в 73 регионах страны. 

    «Получается по миллиону рублей на театр… — подсчитал президент и обратился к Мединскому. — Давайте договоримся, вы мне отдельно по этому вопросу напишите».

    Путин отметил, что театр для взрослых может коммерциализировать свою деятельность, однако для детских это невозможно.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #дети #путин #мединский #театр #безруков #поддержка
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