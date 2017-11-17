Переименовать Россию в Московию: соцсети смеются над идеей украинской писательницы

Киев, 17 ноября. Украинская детская писательница Лариса Ницой предложила ученым официально переименовать Россию в Московию. Пользователи соцсетей с юмором восприняли данное предложение.

«А что, на Украине уже нечего переименовать?» — пишет в Facebook один из пользователей, намекая на украинский закон о декоммунизации, который спровоцировал массовое переименование топонимов, сохранившихся с советских времен. «А Украину — Рошенией», — отмечает другой пользователь, отсылая к названию компании президента Украины Петра Порошенко Roshen.

Еще один комментатор напомнил, что Ницой нередко устраивает скандалы в надежде на то, что ее четыре книги будут лучше продаваться.

Напомним, что Ницой уже не в первый раз предлагает лингвистические реформы. В апреле она назвала «языковой шизофренией» использование русского слова кулич. Вместо него литератор предложила употреблять слово «паска».