Украина перед банкротством: долг «незалежной» перед Россией могут перепродать

Сегодня есть повод — нет, даже два повода! — для того, чтобы еще раз оценить состояние и перспективы развития украинской экономики в ее современном варианте (то есть без Крыма и Донбасса).

Во-первых, государственный и гарантированный государством долг Украины перевалил отметку в 50 млрд долларов.

Во-вторых, заместитель министра финансов РФ, уроженец Житомирской области УССР Сергей Сторчак, крупный специалист по работе с «безнадежными» долгами стран «третьего мира», отсидевший по этому поводу под следствием 11 месяцев в 2007–08 годах, заявил, что трехмиллиардный долг «незалежной» перед Россией может быть перепродан третьей стороне.

Разруха по Булгакову

И то, и другое по-своему показательно. Тем более — при практически одновременном заявлении Владислава Суркова по итогам переговоров с Куртом Волкером: «Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три — не ноль. Лучше, чем ноль».

Для понимания ситуации следует напомнить о том, что на 1 января 2014 года, то есть незадолго до победы «Евромайдана», внешний долг официального Киева составлял 37,5 млрд долл., то есть за неполные три года он вырос на 12,5 млрд долл., или ровно на треть. А ВВП наших «небратьев» за тот же период рухнул со 183,3 до 95 (прогноз на 2017 год) млрд долл., почти вдвое.

Словом, как прогнозировал коренной киевлянин Михаил Булгаков устами профессора Преображенского: «Разруха не в экономике, а в головах… Если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну скакать на Майдане — у меня настанет разруха».

Понятно, что сегодня киевские власти числят Михаила Афанасьевича во врагах «рэволюцийи гидности» и «нэньки-Украйины», запретив его книги, а также театральные постановки, по ним поставленные, и фильмы, по ним снятые. Оно и верно: зачем Порошенко и Ко такая конкуренция? Они — «сами себе режиссеры», вот уже четвертый год «ставят Булгакова» в масштабах целой «крайины», получая за это нехилые гонорары и премии.

Жить еще можно

Причем, заметим, несмотря на явную разруху «незалежной» государственности, несмотря на гражданскую войну в Донбассе, — никакой социально-экономической катастрофы на подвластных киевской хунте территориях все еще нет и в ближайшее время не предвидится.

Хронический для Украины дефицит внешней торговли фактически сведен к нулю: с 15,5 до 0,5 млрд долл., а общий платежный баланс вот уже три года как положительный, даже с тенденцией к росту: 0,85 млрд долл. в 2015 году, 1,35 млрд долл. в 2016 году и 1,05 млрд долл. за первую половину 2017 года.

Читайте также: Рождество у папуасов: Дмитрий Лекух о новой заминке Украины на пути в ЕС

Причина тому — реакция на «перемогу» населения страны, почти четверть которого, около 10 млн человек, постоянно или периодически, выступают в роли «заробитчан»-гастарбайтеров. Официальные цифрами денежных переводов физических лиц из-за рубежа на Украину составляли, в млрд. долл.:

2013 год — 8,537

2014 год — 6,489

2015 год — 5,154

2016 год — 5,425

2017 год, январь–июнь — 2,924.

Следует предполагать, что сопоставимые объемы валюты ввозились «заробитчанами» и, что называется, «на руках». Странами-«белыми» лидерами украинского гастарбайтерства за первую половину 2017 года являлись (в млн. долл.):

США — 349,2

Россия — 333,7

Германия — 163,0

Великобритания — 150,5

Кипр — 143,6

Израиль — 124,3

Италия — 106,8.

Может показаться удивительным, но на соседнюю Польшу, где постоянно работает свыше полутора миллионов украинцев, пришлось «всего» 69,9 млн долл. Видимо, оттуда деньги в основном не переводятся, а, как и в российском случае, провозятся «заробитчанами» через границу. В общем, «так жить еще можно».

Характерно, что и госбюджет Украины на 2017 год, который формировался из расчета 3%-ного роста ВВП при инфляции 8,1%,был «стабилизирован» за счет денег «незалежных гастарбайтеров»: уже к сентябрю первый показатель был снижен до 1,6%, а второй — повышен до 16,2%. И в целом — все получилось «ровно», госбюджет Украины пока сводится с гигантским плюсом, который за 8 месяцев текущего года достиг 147,8 млрд гривен (5,4 млрд долл. по обменному курсу).

Кабанчик еще не откормлен

Конечно, при этом сама Украина катастрофически пустеет и вымирает — так что даже вожделенный некогда «безвиз» правительство Владимира Гройсмана хочет «временно» отменить. Но пока не все заводы сданы на металлолом, не весь чернозем продан иностранным инвесторам и не все леса вырублены под корень, украинская экономика выглядит бодренько, словно наркоман под «кайфом» или кабанчик в конце откормочного периода. Все еще скачет…

А вот внешний долг украинских корпораций, включая банковский сектор, по-настоящему катастрофичен. Самые свежие официальные данные — по состоянию на 1 июля 2017 года — дают его величину в 67,8 млрд долл., это почти три четверти номинального украинского ВВП. Это значит, что большая часть украинской промышленности, да и сельского хозяйства, может «встать» в любой момент, который сочтут необходимым ее кредиторы.

Читайте также: Михаил Ремизов о переговорах по Донбассу: Запад показал России кнут и пряник

Именно здесь сегодня — «ахиллесова пята» власти Петра Порошенко и Ко. Ведь если Игорю Коломойскому с Геннадием Боголюбовым, в конце концов, удалось «повесить» все долги своего «Приват-банка», «унешние и унутренние», на государство, которому эта «национализация» обошлась более чем в 7 млрд долл.; если Ринат Ахметов предпочел вообще вывести большую часть своих активов из-под киевской юрисдикции, — то другим «олигархам», не говоря уже о бизнес-живности помельче, подобный фокус без открытого шантажа власти вряд ли удастся. А он, как продемонстрировала попытка «третьего майдана имени Мишико Саакашвили», не «проходит».

На этом фоне эскапада Сторчака о возможной продаже самой скандальной части украинского долга перед Россией выглядит весьма интересно, поскольку может как запустить лавину банкротств в «стране 404», так и предоставить ей временную «кислородную подушку».

Казалось бы, при чем тут обмен пленными с народными республиками Донбасса в режиме «всех на всех» и «около нуля» от Владислава Суркова и Курта Волкера по вводу международных миротворческих контингентов в зону конфликта?