Самолет ВКС РФ по пути к базе «Хмеймим» пролетел над Турцией

Хмеймим, 20 ноября. Военно-транспортный самолет ВКС РФ Ту-154М осуществил полет в воздушном пространстве Турции по пути к авиационной базе «Хмеймим» в Сирии.

В соответствии с мониторинговыми данными западных авиационных сайтов российский военно-транспортный самолет вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский, после чего совершил пролет над городом Сочи, Черным морем и восточными районами Турции. Самолет прибыл в Сирию и приземлился на авиационной базе «Хмеймим» около Латакии.

Турецкие наблюдатели сообщают, то это не единственный случай пролета самолетов ВКС РФ над территорией Турции в текущем году. Отмечается, что российская авиация для полетов в Сирию также использует воздушное пространство Ирака и Ирана.