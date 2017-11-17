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МИД РФ назвал условия продления мандата механизма расследований ОЗХО-ООН по Сирии
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    МИД РФ назвал условия продления мандата механизма расследований ОЗХО-ООН по Сирии

    18:29  17 Ноября 2017  /обновлено: 19:02  17 Ноября 2017
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    МИД РФ назвал условия продления мандата механизма расследований ОЗХО-ООН по Сирии

    Москва, 17 ноября. Мандат механизма расследований ОЗХО-ООН по Сирии может быть продлен только при учете всех российских предложений, простое его продление мандата в нынешних условиях в САР недопустимо заявили в МИД РФ.

    В МИД РФ напомнили, что продление мандата СМР в неизменном виде, «то есть нацеленного на консервацию всех выявленных порочных методов работы без всяких попыток их устранить» содержалась в американском проекте резолюции.

    «В этих условиях простое продление мандата СМР, как если бы в его работе дела обстояли вполне благополучно, было недопустимо. Поэтому России не оставалось ничего иного, кроме как заветировать американский проект»,  — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

    Таким образом, вся ответственность за прекращение деятельности СМР лежит на Вашингтоне и поддержавших его государствах-членах СБ ООН, добавили в МИД РФ, подчеркнув, что российская сторона готова к консультациям по выходу из сложившейся ситуации.

    В заявлении уточняется, что Москва исходит из того, что возобновление деятельности миссии, было бы оправданным и «даже необходимым» только при условии извлечения надлежащих уроков из негативного опыта работы механизма и его существенного усиления.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #миссия #мандат #озхо-оон
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