МИД РФ назвал условия продления мандата механизма расследований ОЗХО-ООН по Сирии

Москва, 17 ноября. Мандат механизма расследований ОЗХО-ООН по Сирии может быть продлен только при учете всех российских предложений, простое его продление мандата в нынешних условиях в САР недопустимо заявили в МИД РФ.

В МИД РФ напомнили, что продление мандата СМР в неизменном виде, «то есть нацеленного на консервацию всех выявленных порочных методов работы без всяких попыток их устранить» содержалась в американском проекте резолюции.

«В этих условиях простое продление мандата СМР, как если бы в его работе дела обстояли вполне благополучно, было недопустимо. Поэтому России не оставалось ничего иного, кроме как заветировать американский проект», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Таким образом, вся ответственность за прекращение деятельности СМР лежит на Вашингтоне и поддержавших его государствах-членах СБ ООН, добавили в МИД РФ, подчеркнув, что российская сторона готова к консультациям по выходу из сложившейся ситуации.

В заявлении уточняется, что Москва исходит из того, что возобновление деятельности миссии, было бы оправданным и «даже необходимым» только при условии извлечения надлежащих уроков из негативного опыта работы механизма и его существенного усиления.