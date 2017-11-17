МИД РФ возложил вину за прекращение деятельности СМР по Сирии на США

Москва, 17 ноября. Вся ответственность за прекращение деятельности Совместного механизма расследований ОЗХО-ООН (СМР) лежит на США и поддерживающих их странах — членах Совбеза ООН. Об этом заявили в МИД РФ.

В Москве выразили готовность к проведению консультаций по выходу из ситуации.

«Исходим из того, что возобновление деятельности структуры, занимающейся расследованием случаев применения химического оружия в Сирии, было бы оправданным и даже необходимым только при условии извлечения надлежащих уроков из негативного опыта работы Механизма и его существенного усиления», — говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве считают, что громкие призывы Вашингтона к продлению мандата СМР «носили совершенно лицемерный характер», так как самим США было нужно совсем не это, а сохранение неизменным инструмента достижения национальных целей в Сирии.

Текст российско-китайского проекта резолюции о продлении и усилении мандата СМР был заблокирован Совбезом ООН 16 ноября. В Москве подчеркнули, что подобные безответственные действия привели к тому, что созданный более двух лет назад механизм по расследованию инцидентов с применением химоружия в Сирии прекратил существование.