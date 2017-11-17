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МИД РФ возложил вину за прекращение деятельности СМР по Сирии на США
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    МИД РФ возложил вину за прекращение деятельности СМР по Сирии на США

    20:30  17 Ноября 2017
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    МИД РФ возложил вину за прекращение деятельности СМР по Сирии на США

    Москва, 17 ноября. Вся ответственность за прекращение деятельности Совместного механизма расследований ОЗХО-ООН (СМР) лежит на США и поддерживающих их странах — членах Совбеза ООН. Об этом заявили в МИД РФ.

    В Москве выразили готовность к проведению консультаций по выходу из ситуации.

    «Исходим из того, что возобновление деятельности структуры, занимающейся расследованием случаев применения химического оружия в Сирии, было бы оправданным и даже необходимым только при условии извлечения надлежащих уроков из негативного опыта работы Механизма и его существенного усиления», — говорится в заявлении МИД РФ.

    В ведомстве считают, что громкие призывы Вашингтона к продлению мандата СМР «носили совершенно лицемерный характер», так как самим США было нужно совсем не это, а сохранение неизменным инструмента достижения национальных целей в Сирии.

    Текст российско-китайского проекта резолюции о продлении и усилении мандата СМР был заблокирован Совбезом ООН 16 ноября. В Москве подчеркнули, что подобные безответственные действия привели к тому, что созданный более двух лет назад механизм по расследованию инцидентов с применением химоружия в Сирии прекратил существование.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #оон #мид рф #озхо #смр
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