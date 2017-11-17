Милонов об изменении статуса ветеранов на Украине: Скоро мы увидим Нюрнбергский процесс в Киеве

МИД РФ назвал изменение статуса ветеранов на Украине «вопиющим проявлением политики Киева, направленной на стирание исторического прошлого своей страны». Однако, по мнению депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, в скором времени украинцы перестанут терпеть подобные инициативы официальных властей и устроят Нюрнбергский процесс над ними.

В пятницу МИД РФ выразил сожаление в связи с принятием на Украине поправок в закон «О статусе ветеранов», приравнивающих ветеранов Великой Отечественной войны к участникам Майдана. В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что замена термина «Великая Отечественная война» на термин «Вторая мировая война» — это насильственное стирание исторического прошлого своей страны, которое предпринимают киевские власти. К другим «вопиющим проявлениям» такой политики МИД РФ отнес демонтаж памятников, массовое переименование улиц и населенных пунктов, запрет георгиевских ленточек.

«Все это является оскорблением памяти погибших во время Великой Отечественной войны, защищавших свою Родину, свои дома и семьи, а также неуважением к ныне живущим ветеранам», — сказано на сайте МИД РФ.

Член думского комитета по международным делам Виталий Милонов согласен с позицией российских дипломатов.

«То, что происходит на Украине в последние годы, иначе как безумием не назовешь. Они называют черное белым, белое — черным. Но так, как им хотелось бы, все равно не будет», — заявил Федеральному агентству новостей Виталий Милонов.

По мнению депутата, приравнивание ветеранов Великой Отечественной войны к участникам безумного переворота на Майдане — это в стиле официального Киева.

«Киевские власти все больше и больше отрываются от реальности. Мы можем пожелать им счастливого пути. Чем больше будет безумий с их стороны, тем быстрее украинский народ бросит своих так называемых лидеров», — считает парламентарий.

Виталий Милонов уверен, что заменить многовековую историю украинского народа у киевской власти не получится, какие бы законы она не принимала.