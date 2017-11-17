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Политика
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Политика
Милонов об изменении статуса ветеранов на Украине: Скоро мы увидим Нюрнбергский процесс в Киеве
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    Милонов об изменении статуса ветеранов на Украине: Скоро мы увидим Нюрнбергский процесс в Киеве

    18:37  17 Ноября 2017
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    Милонов: скоро мы увидим Нюрнбергский процесс в Киеве

    МИД РФ назвал изменение статуса ветеранов на Украине «вопиющим проявлением политики Киева, направленной на стирание исторического прошлого своей страны». Однако, по мнению депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, в скором времени украинцы перестанут терпеть подобные инициативы официальных властей и устроят Нюрнбергский процесс над ними.

    В пятницу МИД РФ выразил сожаление в связи с принятием на Украине поправок в закон «О статусе ветеранов», приравнивающих ветеранов Великой Отечественной войны к участникам Майдана. В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что замена термина «Великая Отечественная война» на термин «Вторая мировая война» — это насильственное стирание исторического прошлого своей страны, которое предпринимают киевские власти. К другим «вопиющим проявлениям» такой политики МИД РФ отнес демонтаж памятников, массовое переименование улиц и населенных пунктов, запрет георгиевских ленточек.

    «Все это является оскорблением памяти погибших во время Великой Отечественной войны, защищавших свою Родину, свои дома и семьи, а также неуважением к ныне живущим ветеранам», — сказано на сайте МИД РФ.

    Член думского комитета по международным делам Виталий Милонов согласен с позицией российских дипломатов.         

    «То, что происходит на Украине в последние годы, иначе как безумием не назовешь. Они называют черное белым, белое — черным. Но так, как им хотелось бы, все равно не будет», — заявил Федеральному агентству новостей Виталий Милонов.

    По мнению депутата, приравнивание ветеранов Великой Отечественной войны к участникам безумного переворота на Майдане — это в стиле официального Киева.

    «Киевские власти все больше и больше отрываются от реальности. Мы можем пожелать им счастливого пути. Чем больше будет безумий с их стороны, тем быстрее украинский народ бросит своих так называемых лидеров», — считает парламентарий.

    Виталий Милонов уверен, что заменить многовековую историю украинского народа у киевской власти не получится, какие бы законы она не принимала.   

    «Очень скоро мы увидим, как украинский народ очнется от всего, что происходит. И мы увидим Нюрнбергский процесс, но уже в Киеве — над лидерами Майдана, над теми, кто заварил эту кашу», — считает Виталий Милонов.

    Автор: Елизавета Садкова
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