Видеодайджест новостей, вечер 17 ноября 2017 года

Российских детей возвращают из Сирии
Сорок три российских ребенка вернулись в Россию
из зон боевых действий в Сирии при содействии Минобороны РФ. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. Россия выполняет несколько важных гуманитарных миссий в Сирии. В частности, ведется разминирование территории и очистка местности в рамках сохранения мирового наследия ЮНЕСКО. По словам Мизинцева, «только в Пальмире очищено более двух тысяч гектаров территории, обнаружено и обезврежено свыше 24 тысяч взрывоопасных предметов».
Военные РФ спасают жителей Дейр-эз-Зора
Специальный корреспондент Федерального агентства новостей снял на видео
вывод мирных жителей с острова Хувейджа Кати на восточный берег Евфрата. Эвакуация гражданских лиц проходила под руководством российских военных специалистов. Остров Хувейджа Кати расположен на реке Евфрат в районе города Дейр-эз-Зор. Напомним, первые подразделения правительственных войск вошли на территорию анклава сирийских правительственных сил в Дейр-эз-Зоре в сентябре. Ранее эта территория на протяжении более трех лет находился в осаде боевиков «Исламского государства»1
(ИГ1
, ИГИЛ1
— организация, запрещенная на территории РФ — прим.).
Эрдоган обвинил США в поддержке ИГИЛ
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США
в финансовой поддержке ИГИЛ в Сирии. Двумя днями ранее Минобороны РФ сообщило, что поддержка ИГИЛ со стороны международной коалиции во главе с США — доказанный факт. В постоянном представительстве Сирии при ООН сообщили, что возглавляемая США коалиция обеспечивала отход боевиков ИГИЛ из Ракки и Дейр-эз-Зора. 14 ноября премьер-министр Турции Бинали Йылдырым осудил США за поддержку свободного выхода боевиков из Ракки с оружием.
В Киеве призвали силой внедрять украинский язык
В Киеве призвали принимать жесткие меры против всех, кто не разговаривает на украинском языке. С громким заявлением выступила
бывший депутат Верховной рады от националистической партии «Свобода» Ирина Фарион. «Это нужно делать жестко и безапелляционно: работы не давать, образования не давать. Защебечут на следующий день», — сказала Фарион в эфире одного из украинских телеканалов. Власти должны действовать «без всяких сантиментов», отметила Фарион. По ее словам, нельзя позволять иметь работу или образование жителям страны, которые «не знают язык тех людей, которые отдавали жизнь» за Украину.
1 Организация запрещена на территории РФ.