Видеодайджест новостей, вечер 17 ноября 2017 года

Российских детей возвращают домой из Сирии. Военные РФ спасают мирных жителей Дейр-эз-Зора. Эрдоган обвинил США в поддержке ИГИЛ. В Киеве призвали силой внедрять украинский язык.